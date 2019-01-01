Потапенко: России придётся довольствоваться белорусским Киндзмараули
Экономист и предприниматель Дмитрий Потапенко специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, экономических новостей.
Россияне не доплатили за услуги ЖКХ в прошлом году более 100 млрд рублей
Россияне не доплатили за услуги ЖКХ в прошлом году более 100 млрд рублей. Если считать в пересчете на жителя, то больше всего долгов на Чукотке и в Ингушетии. При этом часть россиян игнорируют платежки ЖКХ, потому что считают тарифы несправедливыми.
Дмитрий Потапенко: «Напомню еще некоторые цифры: сейчас у россиян более 15 трлн кредитов. Больша часть из них взята на то, чтобы обеспечить обычное выживание. А, возвращаясь к теме ЖКХ, хочу сказать, что там необходим контроль. Надо не просто контролировать эту сферу, но и вводить здесь жесточайшую конкуренцию. Мне хотелось бы, чтобы россияне платили за ЖКХ, но для этого платежки должны стать более вменяемыми. А если некоторые из наших граждан тратят на эти услуги 60-70% своего дохода, значит у нас есть не только работающие нищие, но и нищие, работающие на ЖКХ. Это надо прекращать», - заявил НСН Дмитрий Потапенко.
Количество компаний в России за три года сократилось на 17%
Количество компаний в России за три года сократилось на 17%. Таким образом, сейчас оно примерно соответствует значениям 15-летней давности. Численность юридических лиц в России уменьшилась на 800 тысяч.
Дмитрий Потапенко: «Число компаний, конечно, сократилось очень прилично. Бизнес уже не является хоть сколько-нибудь важной составляющей нашей экономики. 70% россиян работают в так называемом госсекторе, а госсектор не производит никаких товаров и не оказывает никаких услуг, а лишь потребляет то, что мы потребляем из наших недр. Печальная статистика и, к сожалению, она не будет остановлена, потому, что действия наших властей по-прежнему иррациональны. Они рациональны только для существования чиновничьего аппарата, но полностью иррациональны для существования страны. Я сознательно не употребляю слово «государство, потому, что страна у нас прекрасная, а вот с государством проблемы», - заметил он в эфире НСН.
В Грузии оценили убытки от снижения турпотока из России
Нацбанк Грузии оценил ущерб экономике страны от ожидаемого сокращения туристического потока из России. Так, согласно первым подсчетам, до конца 2019 года грузинская экономика потеряет до 200-300 миллионов долларов. Ранее в июне глава Ростуризма Зарина Догузова прогнозировала, что поток туристов в Грузию из России сократится на 60-70 процентов
Дмитрий Потапенко: «Эту сумму, конечно, я считаю завышенной. Уже сейчас идут демпинговые предложения для других стран. А вот что произойдет с грузинским вином – непростой вопрос. 60-65% грузинской винодельческой продукции производится исключительно для России. Ущерб будет, но, в первую очередь, для нас. Винный материал никуда не денется, его просто начнут перерабатывать в других странах, например, Сербии, Белоруссии или Казахстане. Самое главное, что мы не сможем пить Киндзмараули и Хванчкару в оригинальном исполнении, придется довольствоваться белорусским», - рассказал НСН Дмитрий Потапенко.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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