Потапенко: России придётся довольствоваться белорусским Киндзмараули

Дмитрий Потапенко: «Напомню еще некоторые цифры: сейчас у россиян более 15 трлн кредитов. Больша часть из них взята на то, чтобы обеспечить обычное выживание. А, возвращаясь к теме ЖКХ, хочу сказать, что там необходим контроль. Надо не просто контролировать эту сферу, но и вводить здесь жесточайшую конкуренцию. Мне хотелось бы, чтобы россияне платили за ЖКХ, но для этого платежки должны стать более вменяемыми. А если некоторые из наших граждан тратят на эти услуги 60-70% своего дохода, значит у нас есть не только работающие нищие, но и нищие, работающие на ЖКХ. Это надо прекращать», - заявил НСН Дмитрий Потапенко.

