Потапенко: России нужны не столько деньги, сколько технологии
Экономист и бизнесмен Дмитрий Потапенко специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Россия вошла в топ-10 стран-лидеров по числу привлеченных иностранных инвестиций в Европе
Россия вошла в топ-10 стран, которые лидируют по числу проектов прямых иностранных инвестиций в Европе. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на «Исследование инвестиционной привлекательности стран Европы» аудиторско-консалтинговой компании EY. Как отмечается, по итогам 2018 года Россия заняла в рейтинге девятое место, а зарубежные инвесторы вложили средства в 211 российских проектов. На первое место по числу инвестиционных проектов в России впервые с 2013 года вышли США.
Дмитрий Потапенко: «Основой инвестиций США в российскую экономику, как ни странно, оказался агропромышленный комплекс. На втором месте нефтегазовый сектор. И когда мы слышим, что в Штаты пришла российская нефть, на самом деле, туда вернулись инвестиции, которые вложили американцы. Нам нужны не столько деньги, нам нужны инвестиции в технологии. То есть, нам нужно технологическое развитие: передовое оборудование, программное обеспечение, ну и, самое главное, мозги! Это позволит нам развиться на мировом рынке. А, самое главное, мы сможем экспортировать товары, а не просто проводить прямой вывоз капитала», - подчеркнул Дмитрий Потапенко, общаясь с НСН.
В России открылся Петербургский международный экономический форум
В Санкт-Петербурге стартовал Петербургский международный экономический форум. Он будет проходить в Северной столице России с 6 по 8 июня. По предварительным данным, участие в форуме примут 17 тысяч человек и 1800 компаний из 75 стран мира.
Дмитрий Потапенко: «Главное внимание на форуме, конечно, будет обращено к нашему … Даже не гостю! Он нам – не просто гость, а друг. Во всяком случае, он сам так сказал. Это Си Цзиньпин. Взоры его, опять же, как он сам говорит, направлены на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Россией. Основа основ этого сотрудничества – это, конечно, в деревообрабатывающую промышленность. И тут есть много вопросов не только у обычных граждан, но и у правоохранительных органов, так что нам с этими инвестициями нужно быть осторожней», - предупредил он в эфире НСН.
Верховный суд решил пересчитать срок давности по налоговым преступлениям
В настоящий момент налоговые преступления считаются оконченными с момента неуплаты. Верховный суд предлагает сделать их длящимися и исчислять срок давности со дня выплаты долга государству. Фактически, это означает отмену срока давности, так как срок будет отсчитываться с момента возбуждения уголовного дела.
Дмитрий Потапенко: «Многие говорят, ничто в этом мире не вечно, кроме налогов. Но, как мне кажется, самое важное, чтобы налоги попадали в те целевые программы, на которые они рассчитаны. Да, это не задача Федеральной Налоговой Службы. Их задача – собирать налоги. Тогда ее сотрудникам следует задать вопрос: а как при падении экономики повышается собираемость налогов? При этом сама же налоговая служба отмечает, что падает количество предприятий, работающих на российском рынке. Может быть, следует изменить KPI налоговой службы? Может быть, не собираемость налогов является главным показателем для ФНС, а выживаемость предприятий и инвестиции. Если эти два показателя поставить во глав угла для налоговой службы, может быть, наша экономика и будет развиваться активно и всерьез», - заявил НСН Дмитрий Потапенко.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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