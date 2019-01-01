Потапенко: России нужны не столько деньги, сколько технологии

Дмитрий Потапенко: «Главное внимание на форуме, конечно, будет обращено к нашему … Даже не гостю! Он нам – не просто гость, а друг. Во всяком случае, он сам так сказал. Это Си Цзиньпин. Взоры его, опять же, как он сам говорит, направлены на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Россией. Основа основ этого сотрудничества – это, конечно, в деревообрабатывающую промышленность. И тут есть много вопросов не только у обычных граждан, но и у правоохранительных органов, так что нам с этими инвестициями нужно быть осторожней», - предупредил он в эфире НСН.

