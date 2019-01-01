Потапенко: Отдых в майские праздники полезен для экономики

Дмитрий Потапенко: «Наше законодательство в сфере госзакупок не допускает сюда мелких предпринимателей, средних предпринимателей и ограничивает количество иностранных поставщиков. Вот один из ярких примеров: человек занимался поставкой медицинского оборудования. Я ему задал вопрос: как получается, что тендеры все время выигрывают отечественные производители? Он ответил, что секрет кроется в простой схеме: сюда поставляется импортное оборудование. Для того, чтобы оно стало отечественным, с него снимаются все кожухи и делается новое программное обеспечение, которое, на самом деле, и так уже есть на русском языке. В итоге что получается? Мы покупаем оборудование в два раза дороже, чем оно стоит у «проклятых» иностранцев, а функционал у него существенно хуже. И это все благодаря нашему убогому законодательству в сфере госзакупок. Так может стоит там покопаться?», - предложил он в беседе с НСН.

