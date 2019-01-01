Потапенко: Отдых в майские праздники полезен для экономики
Экономист и бизнесмен Дмитрий Потапенко специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей экономической сферы.
Эксперты рассказали о том, как затяжные праздники отразятся на экономике
Экономикa России не испытaет проблем из-за зaмедления трудовой aктивности и снижения темпов промышленного производствa нa длинных мaйских выходных. По словaм экспертов, негaтивные последствия для экономики из-зa сокрaщения рaбочих дней в мaе будут компенсировaны уже в июле.
Дмитрий Потапенко: «А эксперты не подумали о том, что таких последствий вообще быть не должно? Как мне кажется, для нашей экономики очень важно, чтобы мы могли не только правильно отдыхать, но и правильно работать. Заработаем чуть-чуть побольше и экономике станет чуть-чуть полегче!», - отметил экономист и предприниматель Дмитрий Потапенко в эфире НСН.
В 2018 году из-за нарушений в сфере госзакупок бюджет потерял 153 млрд
Потери российского бюджета из-за прямых нарушений законодательства о госзакупках составили не менее 153 млрд рублей в 2018 году. Такие данные содержатся в отчете министерства финансов. Кроме того, 40% закупок «развалились, потому что на них в итоге претендовал один участник».
Дмитрий Потапенко: «Наше законодательство в сфере госзакупок не допускает сюда мелких предпринимателей, средних предпринимателей и ограничивает количество иностранных поставщиков. Вот один из ярких примеров: человек занимался поставкой медицинского оборудования. Я ему задал вопрос: как получается, что тендеры все время выигрывают отечественные производители? Он ответил, что секрет кроется в простой схеме: сюда поставляется импортное оборудование. Для того, чтобы оно стало отечественным, с него снимаются все кожухи и делается новое программное обеспечение, которое, на самом деле, и так уже есть на русском языке. В итоге что получается? Мы покупаем оборудование в два раза дороже, чем оно стоит у «проклятых» иностранцев, а функционал у него существенно хуже. И это все благодаря нашему убогому законодательству в сфере госзакупок. Так может стоит там покопаться?», - предложил он в беседе с НСН.
В России могут разрешить не разглашать информацию о банках, оказавшихся под санкциями
Министерство финансов предлагает разрешить ЦБ не публиковать информацию о реорганизации банка, если сам банк или его руководство находится под иностранными санкциями. Так, Банк России сможет не сообщать о слиянии, присоединении, разделении или преобразовании банка.
Дмитрий Потапенко: «Считаю данную новость крайне важной. Послушайте, как она звучит: «разрешить ЦБ не публиковать информацию о реорганизации…». То, что сам ЦБ в любую минуту может попасть под санкции, мы с вами прекрасно знаем. Банк России не будет говорить о каких-то присоединениях, разделениях или каких-то других преобразованиях. То есть, в любую секунду Банк России может стать непонятно какой организацией, может даже и не банком вовсе. Ведь разделения и преобразования позволяют делать все, что угодно», - констатировал Дмитрий Потапенко в разговоре с НСН.
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