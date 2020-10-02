Вассерман посочувствовал Трампу и отговорил пенсионеров открывать бизнес

Публицист Анатолий Вассерман специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.

1

Санкции ЕС по Белоруссии вступили в силу

Санкции ЕС по Белоруссии опубликованы и вступили в силу. В список входит около 40 высокопоставленных чиновников. Евросоюз готов расширить санкции, если ситуация в Белоруссии не улучшится.

Анатолий Вассерман: «Россия вообще живет под санкциями со времен Ивана Третьего. И ничего, развиваемся», – отметил в интервью НСН Анатолий Вассерман.

2

Трамп заразился COVID-19

Президент США Дональд Трамп и его супруга заразились коронавирусом. Они сделали тесты на COVID-19 после известия о заражении одной из сотрудниц Белого дома.

Анатолий Вассерман: «Очень сочувствую им, но никто пока, к сожалению, от этого не застрахован. Массовая вакцинация начнется через несколько месяцев. Соблюдайте правила, предписанные медиками», – прокомментировал он в эфире НСН.

3

Меркель встретилась с Навальным

Канцлер Германии Ангела Меркель навестила Алексея Навального в берлинской клинике.

Анатолий Вассерман: «Я ее понимаю, надо же посмотреть на такое «чудо». О человеке рассказывают, что его отравили боевым ядом, рассчитанным на немедленное уничтожение тысяч человек, а он выжил и даже выздоровел. Правда, могу заверить, что настоящими боевыми ядами ни в случае со Скрипалями, ни в случае с Навальным дело не пахнет», – сказал он НСН.

4

Опрос: 40% россиян хотят стать пенсионерами-бизнесменами

Более 40 процентов россиян после выхода на пенсию хотели бы открыть собственный бизнес. Такие результаты приводятся в исследовании СберНПФ и портала Rambler, с которыми ознакомился ТАСС.

Анатолий Вассерман: «Честно вам скажу – не советую. Для бизнеса нужно довольно специфическое сочетание и психологических свойств и навыков. Как показывает опыт, примерно половина малых бизнесов разоряются, не продержавшись и года. А это не только потеря денег, но и очень тяжелый психологический удар», – подытожил в беседе с НСН Анатолий Вассерман.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

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