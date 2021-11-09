«Послековидный откат»: Хелависа о трагедии на концерте Трэвиса Скотта

Хелависа: «Опять же у меня вопрос: какая вакцинация в Белоруссии? Я не знаю, какими препаратами там проводится вакцинация, вряд ли теми же китайскими, которыми прививают в Украине. Или мы им поставляем «Спутник V»? Так что не совсем понятно, что они там согласовывают», - добавила она.

