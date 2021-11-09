«Послековидный откат»: Хелависа о трагедии на концерте Трэвиса Скотта
Лидер группы «Мельница», певица Хелависа специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящего дня.
Трэвис Скотт заявил о возврате денег посетителям его концерта, на котором погибли 8 человек
Во время выступления музыканта, которое состоялось в минувшую пятницу, началась давка. В результате погибли восемь человек, в том числе подростки 14 и 16 лет. Кроме того, более 300 зрителей получили травмы. Рэпер несколько раз прерывал концерт, обращая внимание охраны на зрителей, но затем продолжал выступление.
Хелависа: «У меня такой ощущение, что это очень плохой послековидный откат. Люди дичайше соскучились по живым выступлениям артистов, люди на адреналине на стрессе, не очень держат себя в руках. Видимо, в итоге там начался неостановимый слэм. Трэвис Скотт молодец, что регулярно обращал внимание охраны на зрителей, а вот охрана, видимо, не молодцы», - предположила артистка.
В Кремле оценили появление QR-кодов на транспорте
В Кремле не обсуждают введение QR-кодов на транспорте, включая авиацию и железную дорогу, это прерогатива оперативного штаба, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Хелависа: «У меня вопрос: какого именно оперативного штаба, оперативного штаба по Москве или по России? И второй вопрос: на Камчатке именно местный оперативный штаб решил ввести QR-коды для транспорта на полуострове или как?» - задалась вопросом собеседница НСН.
Россия и Белоруссия согласовывают признание сертификатов о вакцинации
Россия и Белоруссия согласовывают механизм взаимного признания сертификатов о вакцинации против коронавируса, заявил посол Белоруссии в России Владимир Семашко.
Хелависа: «Опять же у меня вопрос: какая вакцинация в Белоруссии? Я не знаю, какими препаратами там проводится вакцинация, вряд ли теми же китайскими, которыми прививают в Украине. Или мы им поставляем «Спутник V»? Так что не совсем понятно, что они там согласовывают», - добавила она.
Сара Джессика Паркер осудила тех, кто называет актеров из "Секса в большом городе" старыми
Культовое шоу возвращается на экраны в декабре этого года под названием "And Just Like That…" ("И просто так...") через 17 лет после завершения оригинального сериала. И если большинство зрителей пишут, что с нетерпением ждут выхода продолжения, то хейтеры отмечают, что актеры очень постарели.
Хелависа: «Разумеется, все мы не молодеем. Ким Кэтролл вообще отказалась сниматься в продолжении сериала. И на мой взгляд, очень жаль, потому что она была самой яркой из четверки оригинальных персонажей. Но я буду смотреть! Я любила «Sex and the City» в пору их славы и с удовольствием сейчас посмотрю продолжение», - заключила певица.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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