Покровский призвал уважать приватное пространство панд
Музыкант группы «Ногу свело!» Максим Покровский специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Более половины россиян предпочитают свободное время проводить у телевизора
Более половины россиян предпочитают свободное время проводить у телевизора. Среди непопулярных видов досуга оказались посещение театров, выставок, музеев и концертов. Так 64% процента не ходят на концерты любимых исполнителей.
Максим Покровсккий: «Для меня, как для музыканта, это весьма интересная новость. То есть, получается, исполнителей любят, но на концерты не ходят. Знаете, для меня это все равно, что сказать: курицу любят, но не едят. Или испытывают жажду, но воду не пьют. Интересная новость», - констатировал Максим Покровский, общаясь с НСН.
Ученые создали браслет, помогающий контролировать эмоции
Ученые создали браслет, помогающий контролировать эмоции. Он меняет цвет, реагируя на изменения эмоционального фона владельца.
Максим Покровсккий: «Знаете, после прочтения этой новости у меня появилось несколько вопросов. Во-первых, мне стало интересно, что может скорректировать мои эмоции, а во-вторых мне стало интересно, как изменение цвета браслета может повлиять на эмоции его владельца. Допустим у меня появилась какая-то эмоция. Допустим, она негативная. И после этого браслет начал светиться, например, красным цветом. Ничего кроме раздражения у меня это не вызовет и этот браслет будет выброшен в мусорное ведро уже минут через пять после того, как он начнет мигать», - признался он НСН.
Принцесса Диана могла сыграть в фильме «Телохранитель 2»
Актёр Кевин Костнер рассказал, что незадолго до смерти принцесса Диана согласилась сыграть главную роль в продолжении фильма «Телохранитель». По сюжету «Телохранителя-2» герой Кевина Костнера охраняет принцессу от навязчивых поклонников и папарацци, но постепенно их отношения приобретают любовный характер.
Максим Покровсккий: «Я бы не очень хотел комментировать эту новость с точки зрения взаимоотношений персонажей, но хочу выразить свое уважение принцессе Диане и восхищение ее демократичностью. Восхищение тем, что она согласилась принять участие в таком шоубиз-мирском мероприятии, как съемки фильма. Я, например, не знаю случаев, когда президент какой-либо страны согласился бы сыграть роль президента», - подчеркнул он в эфире НСН.
За пандами из Московского зоопарка можно будет наблюдать в интернете
Московский зоопарк в запускает онлайн-видеотрансляцию из вольеров панд Жуи и Диндин, которых привезли из Китая.
Максим Покровсккий: «Какое милашество и мимимишество! Но, несмотря на это, я лично выступаю за уважение приватной жизни панд Жуи и Диндин», - отметил Максим Покровский в беседе с НСН.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
- Медведев пообещал нефтяникам «расплату» за высокие цены на бензин
- Опубликован первый материал Ивана Голунова после освобождения
- В результате паводка в Иркутской области погибли 12 человек
- «Единой России» посоветовали брать пример с КПСС
- В МИД предложили обменять Ярошенко на американцев из российских тюрем