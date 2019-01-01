Авторские новости

Покровский призвал уважать приватное пространство панд

1 июля20:00

Музыкант группы «Ногу свело!» Максим Покровский специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Более половины россиян предпочитают свободное время проводить у телевизора

Более половины россиян предпочитают свободное время проводить у телевизора. Среди непопулярных видов досуга оказались посещение театров, выставок, музеев и концертов. Так 64% процента не ходят на концерты любимых исполнителей.

Максим Покровсккий: «Для меня, как для музыканта, это весьма интересная новость. То есть, получается, исполнителей любят, но на концерты не ходят. Знаете, для меня это все равно, что сказать: курицу любят, но не едят. Или испытывают жажду, но воду не пьют. Интересная новость», - констатировал Максим Покровский, общаясь с НСН

2

Ученые создали браслет, помогающий контролировать эмоции

Ученые создали браслет, помогающий контролировать эмоции. Он меняет цвет, реагируя на изменения эмоционального фона владельца.

Максим Покровсккий: «Знаете, после прочтения этой новости у меня появилось несколько вопросов. Во-первых, мне стало интересно, что может скорректировать мои эмоции, а во-вторых мне стало интересно, как изменение цвета браслета может повлиять на эмоции его владельца. Допустим у меня появилась какая-то эмоция. Допустим, она негативная. И после этого браслет начал светиться, например, красным цветом. Ничего кроме раздражения у меня это не вызовет и этот браслет будет выброшен в мусорное ведро уже минут через пять после того, как он начнет мигать», - признался он НСН

3

Принцесса Диана могла сыграть в фильме «Телохранитель 2»

Актёр Кевин Костнер рассказал, что незадолго до смерти принцесса Диана согласилась сыграть главную роль в продолжении фильма «Телохранитель». По сюжету «Телохранителя-2» герой Кевина Костнера охраняет принцессу от навязчивых поклонников и папарацци, но постепенно их отношения приобретают любовный характер.

Максим Покровсккий: «Я бы не очень хотел комментировать эту новость с точки зрения взаимоотношений персонажей, но хочу выразить свое уважение принцессе Диане и восхищение ее демократичностью. Восхищение тем, что она согласилась принять участие в таком шоубиз-мирском мероприятии, как съемки фильма. Я, например, не знаю случаев, когда президент какой-либо страны согласился бы сыграть роль президента», - подчеркнул он в эфире НСН

4

За пандами из Московского зоопарка можно будет наблюдать в интернете

Московский зоопарк в запускает онлайн-видеотрансляцию из вольеров панд Жуи и Диндин, которых привезли из Китая.

Максим Покровсккий: «Какое милашество и мимимишество! Но, несмотря на это, я лично выступаю за уважение приватной жизни панд Жуи и Диндин», - отметил Максим Покровский в беседе с НСН. 

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: Макс Покровский
ТЕГИ:Авторские НовостиМаксим Покровский

авторские новости