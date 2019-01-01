Покровский призвал уважать приватное пространство панд

Максим Покровсккий: «Знаете, после прочтения этой новости у меня появилось несколько вопросов. Во-первых, мне стало интересно, что может скорректировать мои эмоции, а во-вторых мне стало интересно, как изменение цвета браслета может повлиять на эмоции его владельца. Допустим у меня появилась какая-то эмоция. Допустим, она негативная. И после этого браслет начал светиться, например, красным цветом. Ничего кроме раздражения у меня это не вызовет и этот браслет будет выброшен в мусорное ведро уже минут через пять после того, как он начнет мигать», - признался он НСН.

