Покровский благодаря Биберу вспомнил три веселых буквы

Максим Покровский: «В свое время я написал нецензурную поэму, в которой были цензурные строки. Вот они:

«Разразилась буря вскоре

Принесло волну на пирс

И сказало людям море:

«Это будет Бритни Спирс»

Зачем и для какой цели море выбрало Бритни, теперь навсегда останется загадкой. А в настоящий момент известно только то, что профиль знаменитости нельзя просматривать», - резюмировал собеседник НСН.



