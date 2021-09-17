Покровский благодаря Биберу вспомнил три веселых буквы

Лидер группы «Ногу свело!» Макс Покровский специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.


1

В метро Москвы продублировали указатели на станциях на узбекском и фарси

Указатели на станциях метро Москвы "Прокшино" и "Лесопарковая" , от которых ходят маршруты наземного транспорта до миграционного центра "Сахарово", продублировали на фарси и узбекском для удобства мигрантов.

Максим Покровский: «Мне, как урожденному москвичу, в пору было бы по-снобски фыркнуть, вот еще! Но нет, я так делать не буду, если Москва хочет быть интернациональным центром, это один из тех элементов внешнего вида, с которым ей придется согласиться», - отметил артист.

2

Россияне назвали желаемый размер зарплаты

Большинство россиян хотели бы получать каждый месяц зарплату в 50-70 тысяч рублей - такой суммы им достаточно для комфортной жизни.

Максим Покровский: «Новость дня! Гражданам одной шестой части суши планеты достаточно зарплаты менее, чем в одну тысячу долларов для комфортной жизни. Какой скромный и неизбалованный народ. Мне, кажется, он достоин большего», - добавил музыкант.

3

Сборная России поднялась на четыре строчки в рейтинге FIFA

Национальная команда теперь обосновалась на 37 позиции. Возглавляет рейтинг, как и прежде, сборная Бельгии.

Максим Покровский: «Что ж арифметика проста, еще девять таких рывков и мы – на вершине блаженства, ребята», - сыронизировал лидер коллектива. 

4

Бритни Спирс внезапно удалила аккаунт в Instagram

Это произошло спустя несколько дней после объявления о помолвке с бойфрендом Сэмом Асгари. В настоящее время профиль знаменитости нельзя просматривать.

Максим Покровский: «В свое время я написал нецензурную поэму, в которой были цензурные строки. Вот они:

«Разразилась буря вскоре
Принесло волну на пирс
И сказало людям море:
«Это будет Бритни Спирс»

 Зачем и для какой цели море выбрало Бритни, теперь навсегда останется загадкой. А в настоящий момент известно только то, что профиль знаменитости нельзя просматривать», - резюмировал собеседник НСН. 


5

Джастин Бибер назван исполнителем года по версии MTV

Кроме Бибера на награду претендовали американские певицы Ариана Гранде, Тейлор Свифт, Megan Thee Stallion, Doja Cat и Оливия Родриго. По данным MTV, Бибер получил больше всех номинаций - семь. Также канадец победил в номинации "лучшее поп-видео" за совместное исполнение песни Peaches с певцом Giveon.

Максим Покровский: «Для меня данная новость интересна тем, что она напомнила мне о давно забытых трех веселых буквах - MTV», - сказал он.

6

Группа «Ногу Свело!» представила новый сингл «Последний день в раю».

Коллектив представил трек сразу и в аудио, и в видео-форматах. 

Максим Покровский: «Аудио этой песни уже доступно на всех цифровых площадках, видео – на YouTube-канале, а концертная программа с таким названием будет представлена жителям Москвы и Петербурга в ноябре уходящего года», - анонсировал артист.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

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