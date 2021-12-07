«По-итальянски взбалмошна»: Дмитрий Snake о фильме «Дом Gucci»

Музыкант и участник группы Глеб Самойлов и The MATRIXX, а также «НАИВ» Дмитрий Snake Хакимов специально для НСН подготовил топ главный новостей уходящей недели, на его взгляд.

1

Борис Гребенщиков удостоен Премии Андрея Белого

Борис Гребенщиков стал лауреатом старейшей литературной премии имени Андрея Белого. Лидер «Аквариума» победил в номинации «За заслуги перед русской литературой» с формулировкой «За впечатляющую жизнь и обнадеживающие труды». Церемония вручения Премии состоится в конце декабря 2022 года.

Дмитрий Snake Хакимов: «Это премия действительно существует очень давно - с 1978 года. И она была самой первой неофициальной премией, которая существовала в параллельной реальности от советской действительности. Гран-при, которое получали лауреаты, был очень забавным: один рубль, бутылка водки и яблоко. Уж не знаю, что сейчас вручают. Могу лишь поздравить Бориса Борисовича с тем, что он стал лауреатом, по-моему, для него эта премия органична. И всяческих успехов, уважение и любовь Борису Борисовичу!» - сказал музыкант. 

2

Netflix работает над фильмом о группе Gorillaz

Стриминговый сервис Netflix разрабатывает фильм о британской виртуальной группе Gorillaz.

Дмитрий Snake Хакимов: «23 года назад Дэймон Албарн создал эту прекрасную группу, которая была просто глотком свежего воздуха, как по музыке, так и по своему визуальному ряду, потому что это была полностью виртуальная группа. А теперь будет и фильм такой же, как и все клипы коллектива - анимационный. Я могу себе представить какие бюджеты, какие сценарные находки пришлось применить сценаристам этого фильма, чтобы создать эту совершенно новую вселенную», - отметил артист.

3

Состоялась премьера фильма Ридли Скотта «Дом Gucci»

В российских кинотеатрах начался показ драмы Ридли Скотта «Дом Gucci» с Леди Гагой и Адамом Драйвером в главных ролях. Сюжет фильма в основном сосредоточен на взаимоотношениях Маурицио Гуччи, внука основателя знаменитого бренда, с Патрицией Реджани, которая стала его женой. Действие ленты охватывает более 20 лет — с 1970-х, когда начался их роман, и до убийства Маурицио, которое организовала Патриция.

Дмитрий Snake Хакимов: «Очень хочу сходить на этот фильм, тем более актерский состав просто блестящий! Кроме названных артистов в картине снялись Аль Пачино, Джаред Лето и многие другие. Тем более, мне хорошо известна история, которая легла в основу фильма, как Патриция, бывшая жена Маурицио Гуччи, организовала его убийство. Она очень сильно ревновала его к новой пассии. Вся эта история по-итальянски взбалмошна, но что-то в этом есть такое пьянящее, итальянское», - резюмировал собеседник НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

Фото: пресс-служба группы Глеб Самойлов и The MATRIXX
ТЕГИ:Авторские НовостиПремьераРок-музыкаБорис Гребенщиков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры