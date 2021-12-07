«По-итальянски взбалмошна»: Дмитрий Snake о фильме «Дом Gucci»
Музыкант и участник группы Глеб Самойлов и The MATRIXX, а также «НАИВ» Дмитрий Snake Хакимов специально для НСН подготовил топ главный новостей уходящей недели, на его взгляд.
Борис Гребенщиков удостоен Премии Андрея Белого
Борис Гребенщиков стал лауреатом старейшей литературной премии имени Андрея Белого. Лидер «Аквариума» победил в номинации «За заслуги перед русской литературой» с формулировкой «За впечатляющую жизнь и обнадеживающие труды». Церемония вручения Премии состоится в конце декабря 2022 года.
Дмитрий Snake Хакимов: «Это премия действительно существует очень давно - с 1978 года. И она была самой первой неофициальной премией, которая существовала в параллельной реальности от советской действительности. Гран-при, которое получали лауреаты, был очень забавным: один рубль, бутылка водки и яблоко. Уж не знаю, что сейчас вручают. Могу лишь поздравить Бориса Борисовича с тем, что он стал лауреатом, по-моему, для него эта премия органична. И всяческих успехов, уважение и любовь Борису Борисовичу!» - сказал музыкант.
Netflix работает над фильмом о группе Gorillaz
Стриминговый сервис Netflix разрабатывает фильм о британской виртуальной группе Gorillaz.
Дмитрий Snake Хакимов: «23 года назад Дэймон Албарн создал эту прекрасную группу, которая была просто глотком свежего воздуха, как по музыке, так и по своему визуальному ряду, потому что это была полностью виртуальная группа. А теперь будет и фильм такой же, как и все клипы коллектива - анимационный. Я могу себе представить какие бюджеты, какие сценарные находки пришлось применить сценаристам этого фильма, чтобы создать эту совершенно новую вселенную», - отметил артист.
Состоялась премьера фильма Ридли Скотта «Дом Gucci»
В российских кинотеатрах начался показ драмы Ридли Скотта «Дом Gucci» с Леди Гагой и Адамом Драйвером в главных ролях. Сюжет фильма в основном сосредоточен на взаимоотношениях Маурицио Гуччи, внука основателя знаменитого бренда, с Патрицией Реджани, которая стала его женой. Действие ленты охватывает более 20 лет — с 1970-х, когда начался их роман, и до убийства Маурицио, которое организовала Патриция.
Дмитрий Snake Хакимов: «Очень хочу сходить на этот фильм, тем более актерский состав просто блестящий! Кроме названных артистов в картине снялись Аль Пачино, Джаред Лето и многие другие. Тем более, мне хорошо известна история, которая легла в основу фильма, как Патриция, бывшая жена Маурицио Гуччи, организовала его убийство. Она очень сильно ревновала его к новой пассии. Вся эта история по-итальянски взбалмошна, но что-то в этом есть такое пьянящее, итальянское», - резюмировал собеседник НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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