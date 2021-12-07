«По-итальянски взбалмошна»: Дмитрий Snake о фильме «Дом Gucci»

Дмитрий Snake Хакимов: «Это премия действительно существует очень давно - с 1978 года. И она была самой первой неофициальной премией, которая существовала в параллельной реальности от советской действительности. Гран-при, которое получали лауреаты, был очень забавным: один рубль, бутылка водки и яблоко. Уж не знаю, что сейчас вручают. Могу лишь поздравить Бориса Борисовича с тем, что он стал лауреатом, по-моему, для него эта премия органична. И всяческих успехов, уважение и любовь Борису Борисовичу!» - сказал музыкант.

