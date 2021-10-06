Лорд Пневмослон: «Невероятно здорово, что наука развивается и движется вперёд. Надеюсь, что работы Джорджо Паризи смогут хоть как-то приблизить нас к пониманию политической жизни в нашей стране, ведь иначе можно будет сделать вывод, что эти флуктуации выходят за границы планетарных масштабов и рамок понимания. Кстати, наука — это, действительно, очень интересно, а за заголовками прячутся порой совершенно фантастические подробности! Тем, кто интересуется наукой, рекомендую читать и слушать о ней на ресурсах, к которым приложил голову Андрей Коняев. Где ещё вы сможете узнать, что комаров лучше всего транспортировать по 240 шт. в кубическом сантиметре? А?» - посоветовал он.

