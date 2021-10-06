Пневмослон: вход на наши концерты строго «18+» без поблажек
Лидер группы «ПНЕВМОСЛОН», Лорд Пневмослон. специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В России призвали ввести мораторий на судебное преследование медиков
Российская Национальная медицинская палата призвала на период пандемии установить мораторий на судебное преследование медицинских работников по делам, связанным с оказанием медицинской помощи пациентам с коронавирусом.
Лорд Пневмослон: «Конечно же, здравая идея, однако, столкнувшись с нашей действительностью может возникнуть риск развития совсем неожиданных сценариев. Например, всех сотрудников силовых ведомств в срочном порядке переведут в медики и любые мероприятия, проводимые с гражданами, будут интерпретировать как «медицинская помощь пациенту с коронавирусом»», - пошутил музыкант.
В региональную программу по раздельному сбора мусора вложат миллиард рублей
Правительство России выделило миллиард рублей 46 регионам на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора. Наибольшую часть средств на эти цели получат Воронежская, Тверская, Костромская, Свердловска, Оренбургская области, Кабардино-Балкария и ряд других регионов.
Лорд Пневмослон: «Ну, тут, как говорится, главное сделать красивой вершину айсберга. Пока добросовестные граждане будут заботливо сортировать отходы своей жизнедеятельности, свалки будут беззаботно принимать всё это в одну большую кучу. Но, с другой стороны, главное – начать. И, быть может, будущие поколение, научившись, мусор правильно выкидывать, научатся, наконец, что с ним, сортированным, надо делать», - заметил артист.
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике
Лауреатами Нобелевской премии по физике за 2021 год стали итальянец Джорджо Паризи, японец Сюкеро Манабу и немец Клаус Хассельман. Первый специалист получит награду «за открытие взаимосвязи беспорядка и колебаний в физических системах от атомного до планетарных масштабов». Два других ученых удостоятся премии «за физическое моделирование климата Земли, количественную оценку изменчивости и надежное прогнозирование глобального потепления».
Лорд Пневмослон: «Невероятно здорово, что наука развивается и движется вперёд. Надеюсь, что работы Джорджо Паризи смогут хоть как-то приблизить нас к пониманию политической жизни в нашей стране, ведь иначе можно будет сделать вывод, что эти флуктуации выходят за границы планетарных масштабов и рамок понимания. Кстати, наука — это, действительно, очень интересно, а за заголовками прячутся порой совершенно фантастические подробности! Тем, кто интересуется наукой, рекомендую читать и слушать о ней на ресурсах, к которым приложил голову Андрей Коняев. Где ещё вы сможете узнать, что комаров лучше всего транспортировать по 240 шт. в кубическом сантиметре? А?» - посоветовал он.
Группа «Пневмослон» предложила поклонникам «Запутать след»
Группа «Пневмослон» сегодня выпустила 4й студийный альбом с названием «Запутай след».
Лорд Пневмослон: «Совсем недавно, 24-го сентября у нас вышел новый альбом, состоящий из 10 треков. Мы в очередной раз вышли на новую орбиту звучания, благодаря самым современным технологиям в сведении и звукозаписи. Словно SpaceX в мире музыки. В живую это звучит ещё круче, вы можете убедиться в этом сами на наших концертах 22 октября в Санкт-Петербурге, 30 октября в Москве и 6 ноября в Туле. Только учтите, что вход строго 18+, без поблажек», - пригласил на концерты лидер коллектива.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
7,7 млн+25 133 / сут.
Умерли
213 тыс.+929 / сут.
Выздоровели
6,8 млн+19 841 / сут.
- Путин обсудил с Зюгановым работу КПРФ в новой Госдуме
- Экс-футболист «Спартака» признался в участии в «договорняках»
- Путин заявил о невыгоде для РФ ажиотажа на рынке газа
- Власти Архангельской области объявили о вводе QR-кодов
- СМИ: несколько человек были убиты в результате стрельбы в школе в Техасе
- Путин призвал «Газпром» не увеличивать поставки газа в обход Украины
- Группу анархистов в Белоруссии обвинили в терроризме
- ФАС запретила «Авито» покупать ЦИАН
- Сенатор от Адыгеи Селезнёв умер от COVID-19
- Совбез РФ: Террористы взяли на вооружение COVID-больных
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru