Пневмослон: В шоу-бизнесе огрести леща – выгодно

Лорд Пневмослон: «Вообще, конечно, двойка тому, кто заголовок составлял. Зачем этот негативный посыл, это не современно как-то. Должно быть так: «Кремлевский дворец выиграл у Лепса» и так далее. Этот инцидент обнажает какую-то странную ситуацию в отечественном шоу-бизнесе. Во-первых, это что за условия такие жесткие в самый разгар коронавируса, на лотерею больше похоже. А во-вторых, почему Лепс продюсирует Антонова, а не наоборот? Ведь Юрий гораздо раньше взошел на музыкальный Олимп и опыта у него должно быть в разы больше. Одни вопросы, короче», - пошутил музыкант.

