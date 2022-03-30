Пневмослон: В шоу-бизнесе огрести леща – выгодно
Лидер группы Пневмослон специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня
Лепс проиграл в суде с Кремлевским дворцом 2 миллиона рублей
Речь идет об иске ГКД против ООО «Продюсерский центр Григория Лепса». Между организациями еще до пандемии коронавируса был заключен договор о проведении юбилейного концерта музыканта Юрия Антонова. Мероприятие планировалось на 5 декабря 2020 года, а продюсеры должны были выплатить аванс в размере двух миллионов рублей. При отмене или переносе шоу речь шла о такой же неустойке.
Лорд Пневмослон: «Вообще, конечно, двойка тому, кто заголовок составлял. Зачем этот негативный посыл, это не современно как-то. Должно быть так: «Кремлевский дворец выиграл у Лепса» и так далее. Этот инцидент обнажает какую-то странную ситуацию в отечественном шоу-бизнесе. Во-первых, это что за условия такие жесткие в самый разгар коронавируса, на лотерею больше похоже. А во-вторых, почему Лепс продюсирует Антонова, а не наоборот? Ведь Юрий гораздо раньше взошел на музыкальный Олимп и опыта у него должно быть в разы больше. Одни вопросы, короче», - пошутил музыкант.
Цены на выступления Криса Рока взлетели после пощечины Уилла Смита
Билеты на шоу в рамках мирового турне Рока под названием Ego Death подорожали с 46 долларов до более чем 400 долларов
Лорд Пневмослон: «Жаль, что Уилл Смит нигде не выступает. Можно было бы сделать вывод об отсутствии закона сохранения денежной массы в шоу-бизнесе, по крайне мере, в том случае, если бы на его мероприятия цены бы не упали до -$354. Так что пока можно сделать вывод, что в шоу-бизнесе огрести леща – выгодно. А вот насчет дать леща – ясности нет. Хотя можно, конечно, поступить, как Вилли Мюнценберг: зарядить кому-то пощечину и объявить: «это на меня напала агрессор, я здесь жертва». Ну, короче варианты есть», - сыронизировал артист.
Ученые придумали корабль для быстрых межпланетных перелетов
Канадские ученые предложили принципиально новую конструкцию лазерно-теплового двигателя для межпланетных космических полетов. По расчетам, корабль с силовой установкой, в которой водородное топливо разогревается сфокусированным лазерным лучом с Земли, достигнет Марса всего за 45 дней.
Лорд Пневмослон: «Очень, скажу я вам, вовремя ученые придумали этот чудесный корабль. Не удивлюсь, что в создании этой идеи приняли участие специалисты из Санкт-Петербурга, которые должны были создать лазер для того, чтобы сбивать сосули с крыш домов. Как мы уже знаем, идея с сосулями не выгорела. Зато на другое благое дело применение нашлось», - предположил он.
Пневмотерапия состоится в Москве 22 апреля
Группа Пневмослон даст концерт в столичном клубе 1930 Moscow
Лорд Пневмослон: «Мы проведем для всех страждущих концерт под названием «Сеанс Пневмотерапии». От души с вами прооремся, пробесимся, чтобы с новыми силами можно было дальше творить добро», - пригласил собеседник.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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