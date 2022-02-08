Пневмослон представил свою версию скандала с картиной в «Ельцин-Центре»

Лорд Пневмослон: «С одной стороны я не очень понимаю, зачем узнавать, от чего люди готовы отказаться, но с другой стороны, сам факт данного опроса меня немного радует. Можно быть спокойными за стиральные машины, смартфоны, интернет, телевизор и компьютер, если на их страже стоит общественное мнение. Ведь это значит их, в ближайшее время, не запретят. Но при этом возникает беспокойство за судьбу варочных поверхностей, микроволновок и посудомоек. Где же мы будем разогревать в будущем элитную гречку? Надеюсь, конечно, что мои опасения напрасны, однако печку с дровишками я на всякий случай заготовлю», - пошутил артист.

