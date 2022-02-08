Пневмослон представил свою версию скандала с картиной в «Ельцин-Центре»
Лидер группы Пневмослон специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня
С 1 марта свидетельства о смерти станут электронными
Медицинские организации будут вносить информацию из свидетельств о смерти в единую информационную систему в сфере здравоохранения, а оттуда данные будут передавать в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния.
Лорд Пневмослон: «Избавление от лишней бумаги — это здорово. Ведь древесину, которая не пойдёт на целлюлозный комбинат, можно будет выгодно продать за границу без лишних телодвижений. При этом вызывает озабоченность осознание того факта, что за умеренный прайс зафиксировать смерть смогут живому человеку. Кому-то это, конечно, придётся на руку. Например, должникам. Представьте только, живёт себе электронный покойник в ипотечной квартире, платить не надо, ибо по бумагам платить некому и в морг не заберут, а по факту человек живой. Но вот если со злым умыслом кого-то в загробный мир виртуально оформят, то потом попробуй докажи, что ты жив и здоров. Ведь у нас документальное знание превыше фактического», - сказал музыкант.
Россияне назвали самые необходимые технические приспособления
Из технических изобретений почти половина россиян не готовы отказаться от стиральной машины, 44% - от смартфона, 42% - от интернета, четверть - от телевизора и 25% - от компьютера, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Лорд Пневмослон: «С одной стороны я не очень понимаю, зачем узнавать, от чего люди готовы отказаться, но с другой стороны, сам факт данного опроса меня немного радует. Можно быть спокойными за стиральные машины, смартфоны, интернет, телевизор и компьютер, если на их страже стоит общественное мнение. Ведь это значит их, в ближайшее время, не запретят. Но при этом возникает беспокойство за судьбу варочных поверхностей, микроволновок и посудомоек. Где же мы будем разогревать в будущем элитную гречку? Надеюсь, конечно, что мои опасения напрасны, однако печку с дровишками я на всякий случай заготовлю», - пошутил артист.
Глаза к картине ученицы Малевича пририсовал охранник "Ельцин-центра"
Вандалом, который повредил картину ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской в екатеринбургском Ельцин Центре (ЕЦ), оказался работавший в учреждении охранник. Он пририсовал шариковой ручкой глаза фигурам, изображенным на картине Лепорской "Три фигуры" из коллекции Государственной Третьяковской галереи. Реставрационный совет оценил работы по реставрации картины в 250 тысяч рублей.
Лорд Пневмослон: «Охранное дело, оно весьма и весьма хлопотное. Представьте только, сколько тревог и опасностей поджидают бравых стражей на каждом шагу. Не просто устоять от такого напряжения. Ну и похоже, что данный охранник подумал, что глаза с картины кто-то наглым образом стырил», - объяснил он "Радиоточке НСН".
Пневмослон пригласил всех на свой концерт
Музыканты сыграют большой сольный концерт в Москве
Лорд Пневмослон: «Ну и самая важная новость – 22 апреля в московском клубе "1930" мы проведем сеанс пневмотерапии. Как известно, наша музыка обладает стойким и ярко выраженным психотерапевтическим эффектом. Поэтому приглашаю всех посетить этот концерт во имя обретения душевного равновесия и утилизации негативных эмоций в позитивном русле. До встречи!» - анонсировал собеседник НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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