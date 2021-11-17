«Плейлист будет странным»: Владимир Кристовский о предстоящем концерте Uma2rman
Солист группы Uma2rman Владимир Кристовский специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В Египте нашли потерянный храм Солнца
Команда археологов обнаружила под руинами храма бога Солнца Ра в местности Абу-Гораб неподалеку от храмового комплекса Абусир в Египте руины еще одного храма того же назначения.
Владимир Кристовский: «Какая прекрасная новость! Обнаружили еще один храм Солнца. Тем более потерянный храм! Всегда же хорошо, когда что-то потерянное обнаруживают. Порадуемся за египтян и за весь мир!» - сказал музыкант.
Найден необычный способ борьбы с одиночеством
В польском Кракове появились специальные лавки для разговоров с незнакомцами. Таким образом, был найден необычный способ побороть одиночество, особенно обострившееся во время локдаунов из-за пандемии коронавируса.
Владимир Кристовский: «Мне кажется, что это потрясающая идея: лавки для общения с незнакомцами. Даже звучит симпатично: лавка. Давайте везде введем такие лавки. Мне кажется, это очень трогательно», - отметил он.
Куртки Майкла Джексона и платья Эми Уайнхаус продадут на аукционе в США
Музыкальные инструменты и личные вещи, принадлежавшие известным во всем мире исполнителям, продадут на аукционе в Нью-Йорке 19 и 20 ноября.
Владимир Кристовский: «Так это уже скоро! Я бы купил себе куртку Майкла Джексана! Я обожаю Майкла Джексона, если честно», - признался артист.
Uma2rman даст большой концерт 20 ноября в клубе 1930 Moscow
Uma2rman сыграет большой концерт в честь юбилея Сергея Кристовского.
Владимир Кристовский: «Программа будет интересна тем, что мой брат будет составлять плейлист этого концерта сам на свое усмотрение, а у него очень странный вкус, поэтому, ребята, готовьтесь! И друзья, следите за конкурсами в Telegram-канале «Радиоточка НСН», там вы сможете забрать два билета на наше шоу совершенно бесплатно! Конечно, если вам улыбнется удача и станете победителем в этом конкурсе! Увидимся на концерте!» - пригласил музыкант.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
9,2 млн+36 626 / сут.
Умерли
259 тыс.+1 247 / сут.
Выздоровели
7,9 млн+36 388 / сут.
- МИД опубликовал переписку Лаврова по «нормандской встрече»
- Лукашенко и Меркель пришли к общему мнению о миграционном кризисе
- В Госдуме объяснили замену мигрантов кадрами из регионов
- Полиция задержала в Казани подозреваемых в сбыте несертифицированного алкоголя
- Попова объяснила необходимость подписывать согласие о последствиях при вакцинации
- В России могут ввести QR-коды по количеству антител
- Фармаколог объяснил разницу между «Спутником V» и «КовиВаком»
- Следователи проверяют данные о смерти россиянина после поездки в Египет
- Попова заявила, что всех переболевших COVID-19 нужно привить от гриппа
- СМИ: в случае нападения на Крым Россия нейтрализует врага за 10 часов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru