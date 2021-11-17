«Плейлист будет странным»: Владимир Кристовский о предстоящем концерте Uma2rman

Солист группы Uma2rman Владимир Кристовский специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

В Египте нашли потерянный храм Солнца

Команда археологов обнаружила под руинами храма бога Солнца Ра в местности Абу-Гораб неподалеку от храмового комплекса Абусир в Египте руины еще одного храма того же назначения.

Владимир Кристовский: «Какая прекрасная новость! Обнаружили еще один храм Солнца. Тем более потерянный храм! Всегда же хорошо, когда что-то потерянное обнаруживают. Порадуемся за египтян и за весь мир!» - сказал музыкант. 

2

Найден необычный способ борьбы с одиночеством

В польском Кракове появились специальные лавки для разговоров с незнакомцами. Таким образом, был найден необычный способ побороть одиночество, особенно обострившееся во время локдаунов из-за пандемии коронавируса. 

Владимир Кристовский: «Мне кажется, что это потрясающая идея: лавки для общения с незнакомцами. Даже звучит симпатично: лавка. Давайте везде введем такие лавки. Мне кажется, это очень трогательно», - отметил он.

3

Куртки Майкла Джексона и платья Эми Уайнхаус продадут на аукционе в США

Музыкальные инструменты и личные вещи, принадлежавшие известным во всем мире исполнителям, продадут на аукционе в Нью-Йорке 19 и 20 ноября.

Владимир Кристовский: «Так это уже скоро! Я бы купил себе куртку Майкла Джексана! Я обожаю Майкла Джексона, если честно», - признался артист. 

4

Uma2rman даст большой концерт 20 ноября в клубе 1930 Moscow

Uma2rman сыграет большой концерт в честь юбилея Сергея Кристовского.

Владимир Кристовский: «Программа будет интересна тем, что мой брат будет составлять плейлист этого концерта сам на свое усмотрение, а у него очень странный вкус, поэтому, ребята, готовьтесь! И друзья, следите за конкурсами в Telegram-канале «Радиоточка НСН», там вы сможете забрать два билета на наше шоу совершенно бесплатно! Конечно, если вам улыбнется удача и станете победителем в этом конкурсе! Увидимся на концерте!» - пригласил музыкант. 

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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Авторские НовостиКонцертОдиночествоАрхеологи
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