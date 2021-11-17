«Плейлист будет странным»: Владимир Кристовский о предстоящем концерте Uma2rman

Владимир Кристовский: «Программа будет интересна тем, что мой брат будет составлять плейлист этого концерта сам на свое усмотрение, а у него очень странный вкус, поэтому, ребята, готовьтесь! И друзья, следите за конкурсами в Telegram-канале «Радиоточка НСН», там вы сможете забрать два билета на наше шоу совершенно бесплатно! Конечно, если вам улыбнется удача и станете победителем в этом конкурсе! Увидимся на концерте!» - пригласил музыкант.

