Писатели Литвиновы пригласили немцев в Россию посмотреть «Щелкунчика»
Писатели Сергей и Анна Литвиновы специально для НСН подготовили топ главных, на их взгляд, новостей уходящего дня
Сергея Никоненко переизбрали на пост президента Гильдии актеров
Актер и режиссер Сергей Никоненко останется на посту президента Гильдии актеров еще на один срок.
Сергей и Анна Литвиновы: «Мы лично не знакомы с Сергеем, но он очень-очень хороший актер и как говорят, достойный, прекрасный человек», - сказал писатель.
Первую серию "Ну, погоди! Каникулы" покажут на уличных медиаэкранах
Премьера нового мультсериала "Ну, погоди! Каникулы" состоится 17 декабря, в этот день его первую серию "Лунапарк" покажут на 79 уличных медиаэкранах в разных городах России, в частности, в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, Самаре, Сочи, Тюмени, Екатеринбурге, Челябинске, Новосибирске, Перми, Уфе, сообщает пресс-служба киностудии "Союзмультфильм".
Сергей и Анна Литвиновы: «Вдвойне приятно, что мультик можно будет посмотреть совершенно бесплатно. Просто вышел на улицу и наслаждайся», - отметила она.
В Берлине отменили балет "Щелкунчик" из-за расизма
Государственный балет Берлина решил временно приостановить показ классической постановки "Щелкунчик" из-за якобы "неполиткорректных эпизодов". "В оригинальной версии балета двое детей появляются на сцене в гриме, имитирующем темную кожу. Это сейчас называют "блэкфейсинг". <…> То же самое относится и к восточному танцу с гаремными наложницами и солистом, тело которого покрыто темным гримом. Все это вещи, которые теперь нельзя выпускать на сцену без объяснений", — сказала исполняющая обязанности художественного руководителя труппы Кристиана Теобальд.
Сергей и Анна Литвиновы: «Мне очень жалко страну, которая может остаться без новогоднего балета. Приезжайте к нам! Уж с чем, а с «Щелкунчиком» в России пока еще все хорошо», - пригласила собеседница НСН.
Ольга Бузова заявила о готовности вернуться в спектакль «Чудесный грузин»
Артистка положительно отреагировала на то, что покинувший МХАТ худрук Эдуард Бояков не исключил, что отмененная там пьеса может быть восстановлена в его новом театре.
Сергей и Анна Литвиновы: «Прекрасно! Больше спектаклей хороших и разных. С нетерпением ждем и Ольгу Бузову, и «Чудесного Грузина»», - добавила она.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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