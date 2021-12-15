Писатели Литвиновы пригласили немцев в Россию посмотреть «Щелкунчика»

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Государственный балет Берлина решил временно приостановить показ классической постановки "Щелкунчик" из-за якобы "неполиткорректных эпизодов". "В оригинальной версии балета двое детей появляются на сцене в гриме, имитирующем темную кожу. Это сейчас называют "блэкфейсинг". <…> То же самое относится и к восточному танцу с гаремными наложницами и солистом, тело которого покрыто темным гримом. Все это вещи, которые теперь нельзя выпускать на сцену без объяснений", — сказала исполняющая обязанности художественного руководителя труппы Кристиана Теобальд.

