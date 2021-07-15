Писатель Драгунский рассказал, как поступают «хорошие люди»
Писатель специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В Москве проверят сферу обслуживания на прививки от COVID-19
В Москве с 15 июля начнут проверять сотрудников сферы обслуживания на соблюдение требования о вакцинации.
Денис Драгунский: «Да-да, к сожалению, это необходимо. Это давно надо было сделать, и хорошо, что хоть сейчас за это взялись. Еще раз повторяю, дорогие радиослушатели, я понимаю, что это неприятно. Я понимаю, что ограничивает свободу передвижения, свободу выбора, где провести вечер. Но все-таки жизнь человеческая, ваша собственная жизнь и жизнь сограждан важнее сиюминутного бытового комфорта. Так что придется нам с вами терпеть», - сказал он.
В Госдуму внесли проект о штрафах до 30 тыс. рублей за выброшенных питомцев
Пленарное заседание Госдумы пройдет 18 июля. Авторы законопроекта предлагают штрафовать за несоблюдение требований к содержанию домашних животных частных лиц до 3 тысяч рублей, должностных — до 15 тысяч, а юридических — до 30. За жестокое обращение с животными будет грозить штраф в размере от 15 до 100 тысяч рублей, если нет состава уголовного преступления.
Денис Драгунский: «Наверное, за это надо наказывать, потому что это ужасная жестокость, это отвратительно, когда люди берут котеночка на дачу или щеночка, чтобы поиграть с ним, а потом его выбрасывают. Не годится! Так хорошие люди не поступают. Другое дело, что очень трудно представить себе правоприменение по этому закону», - отметил собеседник НСН.
На Сахалине строитель выиграл в лотерею полмиллиарда рублей
В начале июня прошел розыгрыш 512 миллионов рублей в государственной лотерее, обладателем приза стал строитель из Южно-Сахалинска Анатолий Ким.
Денис Драгунский: «Прямо полный тезка знаменитого российского писателя Анатолия Кима. Я желаю победителю удачи и правильно распорядиться своими большими деньгами. К сожалению, вся история лотерей во всем мире: и в Америке где-то давно и у нас где-то недавно показывает, что люди, которые выиграли какие-то миллионы, года через полтора остаются ровно на том же уровне, что и до выигрыша», - отметил писатель.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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