Писатель Драгунский рассказал, как поступают «хорошие люди»

Денис Драгунский: «Да-да, к сожалению, это необходимо. Это давно надо было сделать, и хорошо, что хоть сейчас за это взялись. Еще раз повторяю, дорогие радиослушатели, я понимаю, что это неприятно. Я понимаю, что ограничивает свободу передвижения, свободу выбора, где провести вечер. Но все-таки жизнь человеческая, ваша собственная жизнь и жизнь сограждан важнее сиюминутного бытового комфорта. Так что придется нам с вами терпеть», - сказал он.

