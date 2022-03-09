Писатель Драгунский пожелал Венедиктову успехов в новом деле

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PepsiCo временно прекращает рекламную деятельность и продажу напитков на территории России, но продолжит продавать товары первой необходимости, включая молочные продукты и детское питание, говорится в заявлении на официальном сайте компании. "Это точно не трагедия с точки зрения здоровья. В напитках этих компаний очень много сахара, от которого у нас сильная зависимость. Мы всегда найдем с вами, чем их заменить. У нас достаточно своих лимонадов лучшего качества, которые точно не хуже. В российских напитках, в том же "Байкале", сахара в два раза меньше, а по вкусу они ничуть не хуже, поэтому мы с вами точно ничего не теряем. Видимо, будем расширять российское производство", – сказала диетолог Ирина Бережная.

