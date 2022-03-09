Писатель Драгунский пожелал Венедиктову успехов в новом деле

Писатель специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Венедиктов рассказал, чем займется после закрытия «Эха Москвы».

Бывший главред ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы», журналист Алексей Венедиктов заявил, что продолжит развивать журналы «Дилетант», «Мой район» и проект исторических комиксов.

Денис Драгунский: «Я знаком с Алексеем лично и могу только пожелать ему успеха», - сказал писатель.

2

Диетолог назвала пользу от ухода PepsiCo и Coca-Cola из России

PepsiCo временно прекращает рекламную деятельность и продажу напитков на территории России, но продолжит продавать товары первой необходимости, включая молочные продукты и детское питание, говорится в заявлении на официальном сайте компании. "Это точно не трагедия с точки зрения здоровья. В напитках этих компаний очень много сахара, от которого у нас сильная зависимость. Мы всегда найдем с вами, чем их заменить. У нас достаточно своих лимонадов лучшего качества, которые точно не хуже. В российских напитках, в том же "Байкале", сахара в два раза меньше, а по вкусу они ничуть не хуже, поэтому мы с вами точно ничего не теряем. Видимо, будем расширять российское производство", – сказала диетолог Ирина Бережная.

Денис Драгунский: «Я могу согласиться с диетологом Ириной Бережной, что сахара в Coca-Cola и Pepsi действительно, как-то уж слишком много. И это, конечно, вредно. С другой стороны, тут есть и еще одни вопрос, бутылка Pepsi стоит 80 рублей, а литр самого, как говорится, плохонького российского Морса стоит 140 рублей, и это очень серьезная разница. Конечно, это большая социальная проблема, помимо диетологической. Остается надеется, что эта проблема как-то будет решена», - резюмировал собеседник. 

3

Unilever приостанавливает импорт и экспорт продукции в Россию и из нее

Международный производитель товаров повседневного спроса Unilever (бренды Dove, Axe, Rexona, "Чистая линия", "Черный жемчуг", "Лесной бальзам", Domestos, Cif и другие) заявил о приостановке торговой деятельности на территории России.

Денис Драгунский: «Unilever – это огромная корпорация, которая торгует вот такой простой косметикой и моющими средствами, а кроме того, еще и продуктами питания. И, конечно, чем-то надо будет это заменять, а сделать это будет очень непросто», - отметил писатель. 

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости / Игорь Зарембо
ТЕГИ:Авторские НовостиАлексей ВенедиктовИмпортозамещение
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