Писатель Драгунский пожелал Венедиктову успехов в новом деле
Писатель специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Венедиктов рассказал, чем займется после закрытия «Эха Москвы».
Бывший главред ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы», журналист Алексей Венедиктов заявил, что продолжит развивать журналы «Дилетант», «Мой район» и проект исторических комиксов.
Денис Драгунский: «Я знаком с Алексеем лично и могу только пожелать ему успеха», - сказал писатель.
Диетолог назвала пользу от ухода PepsiCo и Coca-Cola из России
PepsiCo временно прекращает рекламную деятельность и продажу напитков на территории России, но продолжит продавать товары первой необходимости, включая молочные продукты и детское питание, говорится в заявлении на официальном сайте компании. "Это точно не трагедия с точки зрения здоровья. В напитках этих компаний очень много сахара, от которого у нас сильная зависимость. Мы всегда найдем с вами, чем их заменить. У нас достаточно своих лимонадов лучшего качества, которые точно не хуже. В российских напитках, в том же "Байкале", сахара в два раза меньше, а по вкусу они ничуть не хуже, поэтому мы с вами точно ничего не теряем. Видимо, будем расширять российское производство", – сказала диетолог Ирина Бережная.
Денис Драгунский: «Я могу согласиться с диетологом Ириной Бережной, что сахара в Coca-Cola и Pepsi действительно, как-то уж слишком много. И это, конечно, вредно. С другой стороны, тут есть и еще одни вопрос, бутылка Pepsi стоит 80 рублей, а литр самого, как говорится, плохонького российского Морса стоит 140 рублей, и это очень серьезная разница. Конечно, это большая социальная проблема, помимо диетологической. Остается надеется, что эта проблема как-то будет решена», - резюмировал собеседник.
Unilever приостанавливает импорт и экспорт продукции в Россию и из нее
Международный производитель товаров повседневного спроса Unilever (бренды Dove, Axe, Rexona, "Чистая линия", "Черный жемчуг", "Лесной бальзам", Domestos, Cif и другие) заявил о приостановке торговой деятельности на территории России.
Денис Драгунский: «Unilever – это огромная корпорация, которая торгует вот такой простой косметикой и моющими средствами, а кроме того, еще и продуктами питания. И, конечно, чем-то надо будет это заменять, а сделать это будет очень непросто», - отметил писатель.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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