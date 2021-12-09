Писатель Драгунский поддержал инициативу коммунистов об отмене онлайн-голосования

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Сумма, взысканная через суды с российских коррупционеров, выросла с начала года в шесть раз, до 727 миллионов рублей, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Он отметил, что это в шесть раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

