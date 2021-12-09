Писатель Драгунский поддержал инициативу коммунистов об отмене онлайн-голосования
Писатель Денис Драгунский специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
В Польше заявили, что нелегалы продолжают попытки штурма границы
Нелегальные мигранты все еще пытаются прорваться из Белоруссии в Польшу, сообщает Пограничная стража. "Вчера на польско-белорусской границе было зафиксировано 80 попыток ее незаконного пересечения", — говорится в сообщении.
Денис Драгунский: «Я все же полагаю, что кризис с мигрантами, которые прорываются в Польшу из Белоруссии потихонечку стихает. Слава Богу, что обошлось без кровопролития и стрельбы, что польская сторона проявила сдержанность и гуманизм», - отметил писатель.
Взысканная с коррупционеров сумма выросла с начала года в шесть раз
Сумма, взысканная через суды с российских коррупционеров, выросла с начала года в шесть раз, до 727 миллионов рублей, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Он отметил, что это в шесть раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Денис Драгунский: «Сумма, конечно, большая, но получается, примерно, по пять рублей 10 копеек на россиянина. Так что я думаю, что мы с этой суммы особо не разживемся. Разве что моральное удовлетворение получим», - заметил собеседник НСН.
Стрелок из столичного МФЦ рассказал о мотивах преступления
Устроивший стрельбу в столичном МФЦ «Рязанский» 45-летний подполковник запаса Сергей Глазов рассказал, что стрелял в тех, кто «верит в коронавирус». Об этом мужчина заявил в ходе допроса. По его словам, он совершил преступление, чтобы защитить «уголовное общество, порожденное выдуманной коронавирусной инфекцией». Глазов также сообщил, что в 2020 году сам изготовил боевой пистолет.
Денис Драгунский: «Столь туманное изложение причин преступления «уголовное общество, порожденное выдуманной коронавирусной инфекцией» заставляет полагать, что здесь кроме правоохранителей, конечно, должны подключиться психиатры», - сказал он.
Коммунисты разработали законопроект об отмене онлайн-голосования
Группа депутатов от КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект, который предусматривает отмену дистанционного электронного голосования.
Денис Драгунский: «Я никогда не был поклонником коммунистической партии: ни в советское время, ни сейчас. Однако я считаю, что инициатива в целом правильная. В наших обстоятельствах лучше голосовать по старинке: пришел на избирательный участок, заполнил бюллетень, опустил его в избирательную урну», - отметил писатель.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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