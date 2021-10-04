Писатель Драгунский оценил совет врача об укреплении иммунитета с помощью глинтвейна
Писатель специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по медицине и физиологии
Лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине за 2021 год стали американские учёные Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян. Об этом объявил Нобелевский комитет на своем сайте и в соцсетях. Исследователи отмечены наградой за открытие рецепторов, которые отвечают за восприятие температуры и осязание.
Денис Драгунский: «Теперь мы больше будем знать о том, как мы щупаем предметы, и как мы чувствуем горячие они или холодные. На самом деле это очень важная вещь – достижения фундаментальной науки, которые нам, профанам, иногда кажутся смешными, какими-то ерундовыми или слишком подробными. На самом деле они способны определить многое в развитии технологий и в нашей повседневной жизни», - отметил писатель.
Врач дал совет, как укрепить иммунитет с помощью глинтвейна
Глинтвейн пьют в холодное время года, чтобы согреться, причем без алкоголя этот напиток приобретет дополнительные полезные свойства.
Денис Драгунский: «Как я понял, совет врача состоит в том, что глинтвейн надо готовить без вина и водки. А пить его просто как горячий корично-фруктовый компот. Может быть, это и хорошо, и детям можно давать. Хороший совет, запомните его, пожалуйста», - сказал собеседник НСН.
Аналитики назвали самые высокооплачиваемые профессии на удаленке
Разработчик, использующий язык программирования Golang, может зарабатывать на удаленке до 450 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру".
Денис Драгунский: «Я могу только поздравить программиста Golang, хотя это не такая уж распространенная работа, наверное, единицы или десятки на всю страну могут этим заниматься и зарабатывать такие большие деньги. А кроме того, я думаю, что раскрученный коуч, который на удаленке учит людей, как достичь успеха, наверно, зарабатывает не меньше. А биржевой брокер, наверно, зарабатывает и побольше», - резюмировал писатель.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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