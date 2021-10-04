Писатель Драгунский оценил совет врача об укреплении иммунитета с помощью глинтвейна

Денис Драгунский: «Теперь мы больше будем знать о том, как мы щупаем предметы, и как мы чувствуем горячие они или холодные. На самом деле это очень важная вещь – достижения фундаментальной науки, которые нам, профанам, иногда кажутся смешными, какими-то ерундовыми или слишком подробными. На самом деле они способны определить многое в развитии технологий и в нашей повседневной жизни», - отметил писатель.

