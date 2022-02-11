Драматург Печейкин объяснил отсутствие секса в супергеройских боевиках
Драматург Валерий Печейкин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня
Российские видеосервисы назвали самые популярные фильмы и сериалы 2021 года
Среди самых популярных полнометражных лент оказались "Гнев человеческий" Гая Ричи, анимация Pixar "Душа". Самым востребованным российским проектом, по мнению Бюллетеня кинопрокатчика, стал "Батя".
Валерий Печейкин: «Фильм «Батя» рассказывает о том, как сын со своей семьей едет к отцу на юбилей, ему исполнилось 70 лет. Отца играет Владимир Вдовиченков. На мой взгляд, это фильм о разнице поколений и о разнице мужского воспитания. За последние 50 лет мужское воспитание очень сильно изменилось, в нем стали принимать участие, наконец, мужчины. Кино получилось семейным и с попыткой разобраться в отношениях между поколениями», - сказал драматург.
Стивен Содерберг возмутился отсутствием секса в супергеройских блокбастерах
Отвечая на вопрос, хотел бы кинематографист снять супергеройский боевик, Содерберг объяснил, что ему не хватит воображения для создания вселенной с несуществующими законами физики. Режиссер отметил, что не считает подобные блокбастеры менее значимыми или престижными, чем его работы, однако отсутствие в супергеройских фильмов секса вызывает у него растерянность.
Валерий Печейкин: «Секс - одна из самых сложных тем продукта, который выводится на глобальный рынок. А кино – это продукт. И в отношении секса в мире нет единого согласия, люди по-разному в разных странах относятся к тому, что такое секс и как его можно показывать. Поэтому все, что касается этой темы, жестко табуировано», - пояснил собеседник.
Глаза к картине ученицы Малевича пририсовал охранник "Ельцин-центра".
Вандалом, который повредил картину ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской в екатеринбургском Ельцин Центре (ЕЦ), оказался работавший в учреждении охранник. Он пририсовал шариковой ручкой глаза фигурам, изображенным на картине Лепорской "Три фигуры" из коллекции Государственной Третьяковской галереи. Реставрационный совет оценил работы по реставрации картины в 250 тысяч рублей.
Валерий Печейкин: «На примере этой истории мы можем видеть, в чем разница между вандализмом и актом искусства. Во всяком случае, здесь сходятся во мнении искусствоведы и МВД. Охранник не заявил, что его поступок нужно считать актом искусства, а ведь мог бы сказать, что захотел дать фигурам глаза, чтобы сказать зрителям: «Откройте ваши глаза! Посмотрите, что происходит вокруг». Мог бы посвятить свой поступок какой-нибудь социальной или экологической проблеме», - предложил он.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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