Драматург Печейкин объяснил отсутствие секса в супергеройских боевиках

Валерий Печейкин: «На примере этой истории мы можем видеть, в чем разница между вандализмом и актом искусства. Во всяком случае, здесь сходятся во мнении искусствоведы и МВД. Охранник не заявил, что его поступок нужно считать актом искусства, а ведь мог бы сказать, что захотел дать фигурам глаза, чтобы сказать зрителям: «Откройте ваши глаза! Посмотрите, что происходит вокруг». Мог бы посвятить свой поступок какой-нибудь социальной или экологической проблеме», - предложил он.

