Печейкин: Не видел, чтобы в кинотеатрах проверяли паспорт
Драматург Валерий Печейкин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня
Минкульт объяснил перенос премьеры фильма "Ампир V" по книге Пелевина
Премьера фильма Виктора Гинзбурга "Ампир V" по мотивам романа Виктора Пелевина не состоялась в запланированную дату 31 марта из-за несоответствующего возрастного ограничения для просмотра, проводится экспертиза, сообщает пресс-служба министерства культуры РФ.
Валерий Печейкин: «Я попробовал разобраться в этом вопросе, и насколько я понял, сначала возрастной ценз был «16+», сейчас он на «Кинопоиске» уже «18+». Почему сразу нельзя было поставить такой возрастной ценз, я не понимаю. Может быть, прокатчик захотел привлечь молодую аудиторию. Но я вот никогда не видел, чтобы при продаже билета в кинотеатрах спрашивали паспорт. Надеюсь, все будет хорошо и мы этот фильм увидим», - сказал драматург.
Уилл Смит покинул киноакадемию и может лишиться работы.
Уилл Смит вышел из состава Американской киноакадемии. Об этом стало известно 1 апреля 2022 года. «Я напрямую отреагировал на уведомление Академии о дисциплинарном слушании, и я полностью приму любые последствия своего поведения», — говорится в заявлении актера. На 94 церемонии вручения «Оскара» Уилл Смит ударил ведущего вечера Криса Рока за неудачную шутку в адрес жены актера.
Валерий Печейкин: «Я хочу напомнить, что в американской культуре существует такой формат юмора, который называется «прожарка». Это когда зовут известного человека, и в его присутствии про него или про его близкого говорят какие-то ужасные вещи. Ужасно смешные вещи, как кажется одним или ужасно несмешные, как показалось Уиллу Смиту. И конечно, Смит знал, что такой формат существует, и что он есть и на «Оскаре», и то, что он вышел из себя, это не профессионально. А то, что он сейчас с трезвой головой готов принять любое наказание, говорит о том, что по меркам американской культуры актер совершает по-настоящему мужской поступок», - пояснил собеседник.
«Волк с Уолл-Стрит» вновь выйдет в российский прокат
Фильм Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-Стрит» выйдет в повторный прокат в России 21 апреля 2022 года. Лента 2013 года имеет пять номинаций на премию «Оскар» и премию «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль.
Валерий Печейкин: «Я с удовольствием еще раз этот фильм пересмотрю. Все вы знаете, что в нем снялся ДиКаприо. В ленте есть сцена, которая уже стала мемной. Это сцена, где на тренинге он предлагает продать ему ручку. Действительно гениальная сцена!» - резюмировал он.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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