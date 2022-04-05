Печейкин: Не видел, чтобы в кинотеатрах проверяли паспорт

Валерий Печейкин: «Я хочу напомнить, что в американской культуре существует такой формат юмора, который называется «прожарка». Это когда зовут известного человека, и в его присутствии про него или про его близкого говорят какие-то ужасные вещи. Ужасно смешные вещи, как кажется одним или ужасно несмешные, как показалось Уиллу Смиту. И конечно, Смит знал, что такой формат существует, и что он есть и на «Оскаре», и то, что он вышел из себя, это не профессионально. А то, что он сейчас с трезвой головой готов принять любое наказание, говорит о том, что по меркам американской культуры актер совершает по-настоящему мужской поступок», - пояснил собеседник.

