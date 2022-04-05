Печейкин: Не видел, чтобы в кинотеатрах проверяли паспорт

Драматург Валерий Печейкин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня

1

Минкульт объяснил перенос премьеры фильма "Ампир V" по книге Пелевина

Премьера фильма Виктора Гинзбурга "Ампир V" по мотивам романа Виктора Пелевина не состоялась в запланированную дату 31 марта из-за несоответствующего возрастного ограничения для просмотра, проводится экспертиза, сообщает пресс-служба министерства культуры РФ.

Валерий Печейкин: «Я попробовал разобраться в этом вопросе, и насколько я понял, сначала возрастной ценз был «16+», сейчас он на «Кинопоиске» уже «18+». Почему сразу нельзя было поставить такой возрастной ценз, я не понимаю. Может быть, прокатчик захотел привлечь молодую аудиторию. Но я вот никогда не видел, чтобы при продаже билета в кинотеатрах спрашивали паспорт. Надеюсь, все будет хорошо и мы этот фильм увидим», - сказал драматург.

2

Уилл Смит покинул киноакадемию и может лишиться работы.

Уилл Смит вышел из состава Американской киноакадемии. Об этом стало известно 1 апреля 2022 года. «Я напрямую отреагировал на уведомление Академии о дисциплинарном слушании, и я полностью приму любые последствия своего поведения», — говорится в заявлении актера. На 94 церемонии вручения «Оскара» Уилл Смит ударил ведущего вечера Криса Рока за неудачную шутку в адрес жены актера. 

Валерий Печейкин: «Я хочу напомнить, что в американской культуре существует такой формат юмора, который называется «прожарка». Это когда зовут известного человека, и в его присутствии про него или про его близкого говорят какие-то ужасные вещи. Ужасно смешные вещи, как кажется одним или ужасно несмешные, как показалось Уиллу Смиту. И конечно, Смит знал, что такой формат существует, и что он есть и на «Оскаре», и то, что он вышел из себя, это не профессионально. А то, что он сейчас с трезвой головой готов принять любое наказание, говорит о том, что по меркам американской культуры актер совершает по-настоящему мужской поступок», - пояснил собеседник. 

3

«Волк с Уолл-Стрит» вновь выйдет в российский прокат

Фильм Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-Стрит» выйдет в повторный прокат в России 21 апреля 2022 года. Лента 2013 года имеет пять номинаций на премию «Оскар» и премию «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль.

Валерий Печейкин: «Я с удовольствием еще раз этот фильм пересмотрю. Все вы знаете, что в нем снялся ДиКаприо. В ленте есть сцена, которая уже стала мемной. Это сцена, где на тренинге он предлагает продать ему ручку. Действительно гениальная сцена!» - резюмировал он. 

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

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