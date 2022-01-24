Печейкин: «Мастер и Маргарита» - это российская версия «Игры в кальмара»

Валерий Печейкин: «Слава богу! Вообще в подтексте сюжета есть эта линия: игра богов. Обратите на это внимание, когда будете смотреть второй сезон. Только боги в «Игре в кальмара» представлены, как капиталисты. Сами же игры выглядят, как модель общества и мира, созданного, чтобы развлекать не просто капиталистов, а богов. Но в то же время, эти игры помогают людям, как и сама жизнь, проявлять свои качества - как лучшие, так и худшие», - пояснил он.

