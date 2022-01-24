Печейкин: «Мастер и Маргарита» - это российская версия «Игры в кальмара»
Драматург Валерий Печейкин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Вышла главная музыкальная тема к фильму "Бэтмен" с Паттинсоном
Лауреат премии "Оскар" композитор Майкл Джаккино представил главную музыкальную тему к предстоящему супергеройскому боевику Мэтта Ривза "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном в главной роли.
Валерий Печейкин: «Голливудские саундтреки все пишутся по шаблону, но все-таки музыка к новому Бэтмену - это хорошее произведение. Возможно, даже произведение искусства. И когда такую музыку презентуют отдельно от фильма, сразу становиться понятно, что кино будет качественным», - отметил драматург.
В Netflix подтвердили, что готовят второй сезон "Игры в кальмара"
Генеральный директор стримингового сервиса Netflix Тед Сарандос официально подтвердил, что второй сезон нашумевшего южнокорейского сериала "Игра в кальмара" будет выпущен.
Валерий Печейкин: «Слава богу! Вообще в подтексте сюжета есть эта линия: игра богов. Обратите на это внимание, когда будете смотреть второй сезон. Только боги в «Игре в кальмара» представлены, как капиталисты. Сами же игры выглядят, как модель общества и мира, созданного, чтобы развлекать не просто капиталистов, а богов. Но в то же время, эти игры помогают людям, как и сама жизнь, проявлять свои качества - как лучшие, так и худшие», - пояснил он.
Стало известно, когда выйдет фильм "Воланд"
Фильм "Воланд" режиссера Михаила Локшина по мотивам романа Булгакова "Мастер и Маргарита" выйдет в российский прокат 1 января 2023 года.
Валерий Печейкин: «В каком-то смысле «Мастер и Маргарита» - это российская версия «Игры в кальмара». Только вместо страшных игр сталинская Россия. Интересно, что фильм выходит именно 1 января, это время ожидания чуда. Я уверен, что это ожидание фильм «Воланд» претворит в искусство. Во всяком случае, по кастингу и по тому, что я знаю об этом кино, можно сказать, что это будет очень хорошая работа и ее стоит ждать», - резюмировал собеседник НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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