Драматург Печейкин: Эпидемия - идеальный политический консервант
Драматург Валерий Печейкин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В Pfizer спрогнозировали сроки возвращения к обычной жизни после пандемии
Пандемия коронавирусной инфекции может завершиться при условии ежегодной вакцинации, и мир вернется к «нормальной жизни» в течение года.
Валерий Печейкин: «Мне, кажется, что коронавирус и его эпидемия - это идеальный политический консервант. Он идеально консервирует политическую жизнь в любой стране, поэтому, что бы не спрогнозировал Pfizer, политики по всему миру, будут решать, когда это, на самом деле, закончится. И мы с вами будем решать, скажу честно, если я не хочу идти на какую-то встречу, я говорю: «Да, вы что, сейчас же коронавирус»», - сказал драматург.
Пенсионеры смогут рассчитывать на прибавку к пенсии либо подарки
1 октября отмечается Международный день пожилых людей или день добра и уважения. Как сообщил юрист Алексей Гавришев, кабмин России приурочил к этому дню увеличение пенсионных выплат и расширение льгот, которые различаются в зависимости от того, где проживает пожилой человек. В одних городах подарки могут получить все, в других — только пожилые люди с определённого возраста, как правило, старше 70 лет.
Валерий Печейкин: «Моей тете, живущей в Москве, недавно исполнилось 90 лет. На данном этапе, я даже себе представить себе не могу этот возраст, хотя очень хочу до него дожить. И не столько из-за подарков, сколько из-за самой продолжительности жизни», - отметил собеседник НСН.
Американский фильм "Дюна" возглавил прокат в России и СНГ за уикенд
Американский фантастический фильм "Дюна" возглавил кинопрокат в России и СНГ со сборами 384,3 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.
Валерий Печейкин: «Я этот фильм уже посмотрел, очень советую посмотреть его вам. И режиссер, и главный актер Тимати Шаламе сделали все возможное, чтобы это довольно меланхолическое повествование сделать интересным. Кстати, очень хорошо в этом фильме работает звук. Очень вам советую это и посмотреть, и послушать, ну и конечно, потратить на фильм 2,5 часа», - добавил он.
Вышел трейлер фильма "Ампир V" с Табаковым и Oxxxymiron по роману Пелевина
Как и в романе в ленте обычный 20-летний парень по имени Роман Шторкин (Павел Табаков) становится вампиром Рамой. Он попадает в мир циничных и влиятельных упырей. А вот примут ли они его — другой вопрос.
Валерий Печейкин: «Я этот трейлер видел. Хороший трейлер, с очень хорошей графикой, с очень хорошим Табаковым, с очень хорошим Пелевиным. Что касается выбора рэпера Oxxxymiron на одну из ролей, он играет там наставника, учителя-вампира, который передает свои знания ученику, мне кажется, что это очень точно. Oxxxymiron действительно в трейлере похож на вампира, и я уверен, что в фильме «Ампир V», он покажет нам, что не только умеет зачитывать текста, как говорят рэперы, но умеет еще читать чужие тексты», - поделился мнением драматург.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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