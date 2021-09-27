Драматург Печейкин: Эпидемия - идеальный политический консервант

Валерий Печейкин: «Я этот трейлер видел. Хороший трейлер, с очень хорошей графикой, с очень хорошим Табаковым, с очень хорошим Пелевиным. Что касается выбора рэпера Oxxxymiron на одну из ролей, он играет там наставника, учителя-вампира, который передает свои знания ученику, мне кажется, что это очень точно. Oxxxymiron действительно в трейлере похож на вампира, и я уверен, что в фильме «Ампир V», он покажет нам, что не только умеет зачитывать текста, как говорят рэперы, но умеет еще читать чужие тексты», - поделился мнением драматург.

