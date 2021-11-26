«Горняки предупреждали!» Тэм Булатов о трагедии на шахте «Листвяжная»

Тэм Булатов: «Соболезную семьям погибших и пострадавших. Печально слышать о таких потерях в то время, когда научно-технический прогресс и инновации позволяют сделать безопасными даже те области жизни, где в прошлом приходилось нередко полагаться на случай. К сожалению, произошедшая трагедия не случайна. Конечно, об этом еще рано говорить, будет расследование и суд. Но уже многие СМИ ссылаются на Telegram-каналы шахтеров, в которых горняки пишут, что предупреждали об опасной ситуации на шахте еще за несколько дней до трагедии», - рассказал музыкант.

