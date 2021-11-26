«Горняки предупреждали!» Тэм Булатов о трагедии на шахте «Листвяжная»
Вокалист группы Lumen специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели
На угольной шахте «Листвяжная» в Кемеровской области погибли 50 человек
В результате задымления на угольной шахте «Листвяжная» в Кемеровской области погибли, по последним данным, 52. Спасателям удалось эвакуировать 239 горняков. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Тэм Булатов: «Соболезную семьям погибших и пострадавших. Печально слышать о таких потерях в то время, когда научно-технический прогресс и инновации позволяют сделать безопасными даже те области жизни, где в прошлом приходилось нередко полагаться на случай. К сожалению, произошедшая трагедия не случайна. Конечно, об этом еще рано говорить, будет расследование и суд. Но уже многие СМИ ссылаются на Telegram-каналы шахтеров, в которых горняки пишут, что предупреждали об опасной ситуации на шахте еще за несколько дней до трагедии», - рассказал музыкант.
Россияне рассказали о размере достойной пенсии
Жители крупнейших городов России назвали достойной пенсию в среднем в 43 тысячи рублей. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы и подбору сотрудников Superjob.
Тэм Булатов: «Ах, мечты! Мне думается, что еще лет 30-40 в обществе будут всплывать разговоры о социальной справедливости, достойной пенсии, бесплатном образовании и медицине. Это фантомные боли потерянной отчизны, умирающее понятие нормальности, воспитанное и принятое в Советском Союзе. В нас последних из могикан, кто еще помнит былое бессознательно просыпается несогласие. Мы привыкли к другому положению вещей. Понимание справедливости уйдет вместе с нами, если только мы не передадим ее своим потомкам», - добавил артист.
Главу ФСИН Калашникова отправили в отставку
Президент России Владимир Путин уволил главу Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова на фоне скандала с пытками в колониях.
Тэм Булатов: «Меня во всей этой истории с пытками больше всего удивило то, что это не особо удивило россиян. Новость не стала шоком, не поразила в сердца. Воистину терпение наших сограждан безмерно», - резюмировал собеседник НСН.
Группа Lumen объявила о подготовке нового альбома «Диссонанс»
Осенью этого года у уфимского коллектива должен был состояться тур в поддержку предыдущей пластинки «Покажите солнце», который пришлось перенести на весну 2022 года из-за коронавирусных ограничений.
Тэм Булатов: «На прошедшей неделе группа Lumen объявила о начале записи нового альбома, который получил название «Диссонанс». Большой двухчастный альбом выйдет весной следующего года. Подробности работы будут появляться на страницах наших соцсетей», - рассказал вокалист коллектива
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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