Панов: ВОЗ пора утвердить понятие «медийная эпидемия»

Вадим Панов: «В принципе, с этим поляком можно согласиться, потому что Великая Отечественная война началась в 1941 году, а Вторая мировая началась с раздела Чехословакии, в которой Польша вместе со своими немецкими союзниками приняла самое активное участие. Но я хотел бы сказать о том, что нынешнее хамство официальных польских властей имеет под собой глубокие корни, сейчас это просто заметили. Но почему Мария Захарова не особенно отмечалась в то время, когда по всей Польше громили памятники советским войнам, погибшим при освобождении Польши от немцев», – комментирует он в эфире НСН.

