Панов: ВОЗ пора утвердить понятие «медийная эпидемия»
Писатель Вадим Панов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В Китае число больных растет, в России таких больше нет
Число зараженных коронавирусом в Китае превысило 44 тысячи человек, более одной тысячи умерли, выздоровели почти 5 тысяч человек. В России же, по официальным данным, больше нет больных коронавирусом. В Забайкальском крае из больницы выписан второй пациент – гражданин Китая, у которого было диагностировано заболевание на территории России.
Вадим Панов: «Безусловно, коронавирус стал темой номер один зимы 2020 года. Очень интересно наблюдать за тем, как раскручивается некая истерия вокруг этого заболевания. Сейчас, несмотря на все сообщения из Китая, это даже не эпидемия. Мне кажется, что эпидемия в данном случае является медийной. Пока уже, по-моему, Всемирной организации здравоохранения включить понятие «медийная эпидемия» в список всех остальных», – отмечает Вадим Панов в эксклюзивном интервью НСН.
МИД: Варшава заигралась во лжи о ВОВ
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что официальная Варшава заигралась во лжи о Великой Отечественной войне. Так она прокомментировала статью польского посла в Германии под названием «Война началась не в 1941 году».
Вадим Панов: «В принципе, с этим поляком можно согласиться, потому что Великая Отечественная война началась в 1941 году, а Вторая мировая началась с раздела Чехословакии, в которой Польша вместе со своими немецкими союзниками приняла самое активное участие. Но я хотел бы сказать о том, что нынешнее хамство официальных польских властей имеет под собой глубокие корни, сейчас это просто заметили. Но почему Мария Захарова не особенно отмечалась в то время, когда по всей Польше громили памятники советским войнам, погибшим при освобождении Польши от немцев», – комментирует он в эфире НСН.
Милонов предложил запретить День святого Валентина
Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с предложением запретить празднование Дня святого Валентина в российских школах.
Вадим Панов: «В нашем парламенте есть группа депутатов, которые открывают рот, а мы уже знаем, что они скажут – «давайте то запретим, давайте это». Привычная фоновая часть политического пейзажа», – говорит он НСН.
В ГИБДД назвали самое популярное нарушение у водителей
В ГИБДД назвали самое частое нарушение среди автолюбителей. Им оказалось превышение скорости.
Вадим Панов: «Признаться, было бы странно, если бы им оказалось какое-то другое нарушение. Что-то, а погонять по дорогам, даже по тем, которые у нас есть, мы любим. И мне кажется, это нормально. Я считаю, что у нас пора вводить такие же законы, как в Германии. То есть выделять несколько больших хорошо отремонтированных трасс и снимать с ним ограничения», – предлагает Вадим Панов в беседе с НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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