Панов: Больше согласия и взаимоуважения в 2020 году!
Писатель Вадим Панов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего года.
Пилотам экстренно приземлившегося A321 присвоили Героев России
Пилотам экстренно приземлившегося в Подмосковье пассажирского самолета A321 вручили звезды Героев России в Кремле. Дамир Юсупов и Георгий Мурзин посадили борт на кукурузное поле.
Вадим Панов: «Награда нашла своих героев. Без всякой иронии мужики сделали свое дело. Они молодцы, они не поддались панике, они выбрали место и, поняв, что самолет не может продолжать полет, спасли всех, кто с ними летел. Я очень рад отметить их подвиг в итоговой подборке», – говорит в эфире НСН Вадим Панов.
Жители Екатеринбурга отстояли место для строительства храма
В Екатеринбурге прошли массовые акции против строительства храма на месте сквера в центре города. Объект возведут на месте бывшего завода.
Вадим Панов: «Мне искренне жаль, что такое теплое и правильное событие как строительство храма вызвало такое ожесточенное противостояние и на улицах, и в сети, и, главное, в городских сердцах. Я сейчас не буду говорить о том, почему так получилось. Просто скажу, чем меньше в сердцах и душах у людей будет ярости, тем лучше. И если вам нравится выплескивать свою ярость на то, что дорого другим людям, то о каком гражданском согласии вы потом можете говорить? Гражданское согласие возможно только тогда, когда люди с уважением относятся друг к другу. И я искренне надеюсь, что 2020 год подарит нам это гражданское согласие и взаимное уважение», - подчеркнул он в интервью НСН.
В России принят закон о суверенном Рунете
В России принят закон о суверенном рунете. Документ подписал глава государства Владимир Путин.
Вадим Панов: «Об этом законе много говорили, его проклинали, им пугали. Но, как мне кажется, в этом законе есть очень серьезное положительное зерно. Сеть определяет для нас очень много, она стала частью нашей жизни. И когда вам говорят, что сеть ничья, вам лгут. Сеть – сложнейшая научно-техническая система, которая работает по четким алгоритмам, которая обслуживается и которая, соответственно, управляется. Так вот, нет ничего плохого, чтобы страна управляла той системой, от которой зависит ее жизнь. Это нормально. Через это прошел Китай, через это прошли мы. То, что вся остальная сеть управляется из другого центра, за них можно только порадоваться, пусть у них так дальше и будет», – рассказал Вадим Панов НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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