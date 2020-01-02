Панов: Больше согласия и взаимоуважения в 2020 году!

Вадим Панов: «Об этом законе много говорили, его проклинали, им пугали. Но, как мне кажется, в этом законе есть очень серьезное положительное зерно. Сеть определяет для нас очень много, она стала частью нашей жизни. И когда вам говорят, что сеть ничья, вам лгут. Сеть – сложнейшая научно-техническая система, которая работает по четким алгоритмам, которая обслуживается и которая, соответственно, управляется. Так вот, нет ничего плохого, чтобы страна управляла той системой, от которой зависит ее жизнь. Это нормально. Через это прошел Китай, через это прошли мы. То, что вся остальная сеть управляется из другого центра, за них можно только порадоваться, пусть у них так дальше и будет», – рассказал Вадим Панов НСН.



