Панов: Цены растут вопреки логике

Вадим Панов: «Честно говоря, это даже не популизм, это цирк за наши с вами налоги. Как мы все прекрасно помним, некоторое время назад Государственная Дума проголосовала за повышение пенсионного возраста, но через месяц выборы в Государственную Думу, и поэтому вносится законопроект о снижении пенсионного возраста. И почему-то я ничуть не сомневаюсь в том, что принятие законопроекта будет отложено на осеннюю сессию, то есть после выборов. Каким будет результат, я думаю, мы с вами догадываемся», - отметил писатель.

