Панов: Цены растут вопреки логике
Писатель Вадим Панов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В Госдуму внесен законопроект о снижении пенсионного возраста
В Госдуму внесли законопроект о выходе на пенсию для мужчин в 60 лет и для женщин в 55 лет.
Вадим Панов: «Честно говоря, это даже не популизм, это цирк за наши с вами налоги. Как мы все прекрасно помним, некоторое время назад Государственная Дума проголосовала за повышение пенсионного возраста, но через месяц выборы в Государственную Думу, и поэтому вносится законопроект о снижении пенсионного возраста. И почему-то я ничуть не сомневаюсь в том, что принятие законопроекта будет отложено на осеннюю сессию, то есть после выборов. Каким будет результат, я думаю, мы с вами догадываемся», - отметил писатель.
Водители рассказали, что их больше всего раздражает в пассажирах
Наибольшее раздражение у российских водителей вызывают пассажиры, которые выбрасывают мусор прямо из окна автомобиля.
Вадим Панов: «Я очень рад результату этого исследования. Он показывает, что мы, как бы нас не убеждали в обратном, нормальные люди. Нам, действительно, не нравятся те, кто гадит на наших глазах. И мы, действительно, готовы не только осуждать, но бороться с бескультурьем и невоспитанностью», - добавил он.
Российские поставщики сообщили о росте цен на перевозку продуктов до 160%.
Союзы поставщиков продуктов питания заявили о нехватке транспорта и росте цен до 160% на внутрироссийские и зарубежные перевозки.
Вадим Панов: «Новость очень неприятная, но на фоне лавинообразного повышения цен, которое мы наблюдаем в течение последнего года, кажется рядовой. Повышаются цены на все, причем повышаются вне зависимости от курса валют, или еще каких-то логических причин. Цены просто растут. Кажется, что удивление это не вызывает только у экономического сектора нашего правительства, которое, наверное, все устраивает», - сказал писатель.
Эксперт назвал смартфон рудиментом, которым люди перестанут пользоваться
Человечество через 10 лет перестанет пользоваться смартфонами, и мобильный телефон станет рудиментом, на смену устройству придут другие технологии, такой прогноз дал директор по цифровым продуктам группы Veon Джордж Хелд.
Вадим Панов: «Это не вызывает никакого удивления. Цифровой век не только наступил, но и поглотил мир. Смартфоны, которые нужно держать в руках, рано или поздно, безусловно, уйдут. И на смену им придут очки, которые уже разрабатываются крупнейшими IT-компаниями», - резюмировал собеседник Радиоточки НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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