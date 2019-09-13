Панов: США рассказали нам, как достичь успеха. Нужно стать шпионом
Писатель Вадим Панов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Большинство работодателей исключили переход на четырехдневную неделю
Большинство работодателей (76%) исключили переход на четырехдневную неделю. Они опасаются снижения производительности труда, выгорания и ухудшения трудовой дисциплины.
Вадим Панов: «Честно говоря, я не понимаю, откуда взялась эта идея. Вроде бы, кризис (как нам говорят, денег нет, но мы держимся), а значит, работать надо немного больше. С другой стороны, давайте задумаемся: у нас в стране есть предприятия, которые невозможно остановить и они продолжат работать и по выходным тоже. На четырехдневную рабочую неделю перейдут офисы, бюрократические организации, которым делать нечего. Но раз государство им платит, государство почесало репу и решило платить им поменьше. Толку от них не очень много», - отметил Вадим Панов, общаясь с НСН.
Глава ВТБ предложил освободить от НДФЛ малоимущих
Освободить малоимущих граждан от налога на доходы физических лиц предложил глава банка ВТБ Андрей Костин.
Вадим Панов: «Я, в принципе, догадываюсь, что уважаемый руководитель ВТБ имел в виду облегчение налогового бремени на людей с небольшим уровнем доходов. С другой стороны, когда читаешь криминальную хронику, постоянно натыкаешься на сообщения типа "у безработного похитили 10 (или 15) млн рублей". У безработных! То есть, у этих людей официально доходы тоже скромные. И если еще и с них налоги не брать, то начинаешь задумываться: на чью мельницу, так сказать, льет воду уважаемый глава банка ВТБ», - сказал он НСН.
CNN сообщил о шпионе, которого США вывезли из России
Телеканал CNN сообщил, что два года назад Соединённые Штаты вывезли из России своего информатора Олега Смоленкова, который был высокопоставленным сотрудником аппарата правительства РФ. Эти действия, якобы, были продиктованы опасениями по поводу того, что Трамп мог способствовать его разоблачению.
Вадим Панов: «В Америке все стали говорить: зачем вы об этом рассказали? Это же секретная операция! А мне кажется, что все рассказано вовремя, а главное, понятно зачем. Это же – рекламная статья. Нам показали особняк господина Смоленкова, где он живет со своей семьей, понятное дело, не бедствует. То есть, человек пришел к успеху. А всего-то и нужно было выехать из России в чемодане. Грустно, на самом деле, что на таком уровне есть люди, которые занимаются шпионажем в пользу наших, как сейчас принято говорить, заокеанских партнеров», - заявил Вадим Панов в эфире НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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