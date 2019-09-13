Панов: США рассказали нам, как достичь успеха. Нужно стать шпионом

Вадим Панов: «В Америке все стали говорить: зачем вы об этом рассказали? Это же секретная операция! А мне кажется, что все рассказано вовремя, а главное, понятно зачем. Это же – рекламная статья. Нам показали особняк господина Смоленкова, где он живет со своей семьей, понятное дело, не бедствует. То есть, человек пришел к успеху. А всего-то и нужно было выехать из России в чемодане. Грустно, на самом деле, что на таком уровне есть люди, которые занимаются шпионажем в пользу наших, как сейчас принято говорить, заокеанских партнеров», - заявил Вадим Панов в эфире НСН.

