Панов: Мы живем в стихах Хармса

Вадим Панов: «Можно только поздравить наших друзей из Санкт-Петербурга, власти которого наконец-то узнали, что ковид распространяется ночью так же, как и днем. И поэтому в закрытии ресторанов в 23.00 нет никакого смысла. Надеюсь, рано или поздно эта шокирующая новость дойдет и до Москвы, и мы тоже сможем спокойно проводить время в ресторанах и кафе хотя бы до двух часов ночи», - сказал писатель.

