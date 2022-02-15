Панов: Мы живем в стихах Хармса
Писатель Вадим Панов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня
Петербургским кафе и ресторанам разрешат работать до двух часов ночи
В Санкт-Петербурге с 21 февраля продлевается до двух часов ночи работа ресторанов, кафе, концертных залов, кинотеатров, аквапарков и аттракционов, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
Вадим Панов: «Можно только поздравить наших друзей из Санкт-Петербурга, власти которого наконец-то узнали, что ковид распространяется ночью так же, как и днем. И поэтому в закрытии ресторанов в 23.00 нет никакого смысла. Надеюсь, рано или поздно эта шокирующая новость дойдет и до Москвы, и мы тоже сможем спокойно проводить время в ресторанах и кафе хотя бы до двух часов ночи», - сказал писатель.
Учительницу, уволившуюся из-за стихов Хармса, обвинили в подлоге
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина утверждает, что уволившаяся из школы педагог Серафима Сапрыкина, которая "неожиданно оказалась Симой Чингизовной Казимовой", сознательно пошла на подлог при трудоустройстве, предоставив недостоверные данные. Учитель ранее написала в фейсбуке, что администрация гимназии № 168 Центрального района Петербурга заставила ее уволиться после того, как она прочла десятиклассникам стихи Александра Введенского и Даниила Хармса.
Вадим Панов: «Только у меня складывается впечатление, что мы не говорим о Хармсе и не читаем стихи Хармса, а живем в стихах Хармса? Какой-то абсурд происходит. Достаточно сказать, что тебя уволили из-за Харсма, и вот ты уже не Сима Чингизова, а Серафима Сапрыкина, поэт. Да здравствует Хармс!» - сыронизировал он.
Рубль укрепился к доллару и евро
Курс рубля в начале утренних торгов укрепился и к доллару, и к евро в надежде на стабилизацию геополитической обстановки, следует из данных Московской биржи.
Вадим Панов: «Вы только что прослушали новость из разряда «бессмысленные сведения». С тех пор как рубль перестал быть деревянным, он превратился в воланчик из бадминтона, который подпрыгивает от любого дуновения ветерка и от самого слабого удара. Вверх - вниз, вверх - вниз. И какая разница, укрепляется он или нет, если цены стабильно растут, опережая его прыжки», - отметил собеседник.
Российские конькобежцы завоевали серебро в командной гонке на Олимпиаде
Российские конькобежцы Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров завоевали серебряные медали в командной гонке и принесли сборной России 20-ю награду на Олимпиаде в Пекине.
Вадим Панов: «С чем я наших ребят искренне и от всей души поздравляю. Учитывая все маленькие, но играющие на победу хитрости, которые применяют все остальные сборные, наши ребята, которые вовсе не астматики, как знаменитые норвежцы, взяли и завоевали серебро. Просто молодцы», - поздравил писатель.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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