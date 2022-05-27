Панов: Артисты должны быть не влиятельными, а красивыми и талантливыми
Писатель Вадим Панов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели
В России резко вырос импорт кнопочных телефонов
Поставки кнопочных телефонов в Россию в первом квартале 2022 года выросли на 43 процента. Так, в страну ввезли 3,5 миллиона таких устройств, что сопоставимо с показателем 2017 года. В свою очередь, поставки смартфонов упали на 14 процентов — до 6,8 миллиона.
Вадим Панов: «Разумеется, в первую очередь, это обусловлено экономическими причинами. Сейчас многие люди, задумываясь о смене телефона, выбирают более бюджетные варианты. Ну и с другой стороны, само название смартфон подразумевает множество дополнительных возможностей, то есть не только поговорить по телефону, но и воспользоваться кучей приложений, мессенджерами, зайти на различные сайты. Если же большая часть привычных приложений по тем или иным причинам не работает, то мы, получается, носим в кармане всего лишь дорогостоящее устройство с большим сенсорным экраном», - сказал писатель.
СМИ получат доступ к данным о доходах детей и супругов российских судей
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу о доступе СМИ к информации о доходах членах семьи судей. Кроме того, по письменному заявлению судьи в отдельной графе могут выделяться некоторые виды доходов как его самого, так и членов семей. Например, доходы от педагогической и научной деятельности, гонорары за публикацию книг.
Вадим Панов: «И я целиком и полностью за подобную инициативу, поскольку убеждён, что любая власть должна быть абсолютно прозрачной. И граждане, налогоплательщики должны чётко понимать, откуда у того или другого представителя власти появились деньги на машины и роскошные дома», - поделился мнением собеседник.
Сара Джессика Паркер вошла в топ-100 самых влиятельных людей мира
57-летняя американская актриса и продюсер Сара Джессика Паркер вошла в топ-100 самых влиятельных людей мира 2022 года по версии журнала Time. В список самых влиятельных артистов 2022 года по версии Time также вошли Зои Кравиц, Эндрю Гарфилд, Пит Дэвидсон, Аманда Сейфрид, Ченнинг Татум, Мила Кунис и многие другие звезды.
Вадим Панов: «А тем временем журнал Time продолжает составлять различные списки различных влиятельных людей, которые очень интересуют читатели журнала Time. Например, в списке самых влиятельных артистов 2022 года оказались Зои Кравиц, Эндрю Гарфилд, Пит Дэвидсон, Аманда Сейфрид, Ченнинг Татум, Мила Кунис, Сара Джессика Паркер. Честно говоря, от меня ускользает само сочетание: «влиятельный артист». Мне кажется, что артисты должны быть талантливы, красивы, показывать нам образец великолепной игры, а вот влиять на что-то - не знаю», - засомневался он.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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