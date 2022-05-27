Панов: Артисты должны быть не влиятельными, а красивыми и талантливыми

Вадим Панов: «Разумеется, в первую очередь, это обусловлено экономическими причинами. Сейчас многие люди, задумываясь о смене телефона, выбирают более бюджетные варианты. Ну и с другой стороны, само название смартфон подразумевает множество дополнительных возможностей, то есть не только поговорить по телефону, но и воспользоваться кучей приложений, мессенджерами, зайти на различные сайты. Если же большая часть привычных приложений по тем или иным причинам не работает, то мы, получается, носим в кармане всего лишь дорогостоящее устройство с большим сенсорным экраном», - сказал писатель.

