Панов: очень весело жить в предвыборный год

Вадим Панов: «Это уже не секрет. Четырехдневная рабочая неделя на горизонте. Там и двухдневная, а может быть и вообще отсутствие всякой работы. Во многих странах уже экспериментируют с, так называемым, безусловным базовым доходом - выдача населению денег на продукты и другие товары, а все остальное делает автоматика. Роботизированное будущее не за горами, а это значит, что человек становится не очень-то и нужен», – отметил он в интервью НСН.

