Панов: очень весело жить в предвыборный год
Писатель специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Рок-фестиваль «Нашествие» переезжает в Серпухов
Музыкальный фестиваль «Нашествие» в этом году пройдет 30, 31 июля и 1 августа на новом месте — в подмосковном городе Серпухов.
Вадим Панов: «Это, безусловно, главная культурная новость недели. А все потому, что из-за пандемии, в прошлом году мы не были ни на одном фестивале, тем более на самом главном open-air России – на «Нашествии». Это действительно замечательно! До встречи в Серпухове!», - прокомментировал в интервью НСН Вадим Панов.
Дмитрий Медведев предложил сократить рабочую неделю
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что со временем в трудовое законодательство России можно внести изменения, позволяющие вводить четырехдневную рабочую неделю. По его словам, работодатели, которые захотят ввести такой режим труда, должны иметь возможность это сделать.
Вадим Панов: «Это уже не секрет. Четырехдневная рабочая неделя на горизонте. Там и двухдневная, а может быть и вообще отсутствие всякой работы. Во многих странах уже экспериментируют с, так называемым, безусловным базовым доходом - выдача населению денег на продукты и другие товары, а все остальное делает автоматика. Роботизированное будущее не за горами, а это значит, что человек становится не очень-то и нужен», – отметил он в интервью НСН.
Госдума внесла на рассмотрение ряд законопроектов
Госдума ужесточит наказание за пьяное вождение до июня. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил ввести бесплатную ипотеку для многодетных семей. В Госдуму внесен законопроект об обязательном чипировании домашних животных.
Вадим Панов: «Очень весело жить в предвыборный год, когда народные избранники, неожиданно, начинают фонтанировать законопроектами, популистской направленности. Спасибо вам, народные избранники, за то, что вы начали думать о нас сейчас, но хотелось бы, чтобы подобные усилия и энергия фонтанировали из вас и в другие годы», – прокомментировал он в беседе с НСН.
Россия может ограничить импорт чешских товаров
Российские власти рассматривают возможность введения асимметричных мер в отношении Чехии, в том числе и ограничений на импорт чешских товаров.
Вадим Панов: «В принципе, это правильно, поскольку даже мелкие пакости должны иметь серьезные последствия. Отключение для Чехии большого российского рынка - это наглядная демонстрация нашего неудовольствия», - подытожил в беседе с НСН Вадим Панов.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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