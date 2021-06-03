Панов назвал единственно верным решением создать систему «COVID-безопасности» на «Нашествии»

Вадим Панов: «Сначала я даже не обратил внимание на эту новость, так как привык к старой максиме: незнание законов не освобождает от ответственности. Если человек приезжает работать в другую страну, уметь хоть как-то говорить на государственном языке страны, в которую ты прибыл, мне кажется естественным. Но видимо ситуация с нашими мигрантами дошла до такого предела, что подобные вещи необходимо прорабатывать законодательно», - резюмировал писатель.

