Панов назвал единственно верным решением создать систему «COVID-безопасности» на «Нашествии»
Писатель специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
«НАШЕСТВИЕ» станет свободным от COVID-19
Все зрители и гости фестиваля смогут попасть на мероприятие только с отрицательным результатом теста ПЦР или сертификатом о вакцинации от СOVID-19.
Вадим Панов: «На мой взгляд, это абсолютно правильное, грамотное и единственно верное решение, товарищи! Как ни крути, зараза еще не ушла и только наши с вами усилия помогут от нее избавиться. «Нашествие» - это большой праздник, давайте его не портить. Давайте показывать всем, что мы здоровы», - отметил писатель.
Только половина россиян готова платить больше налогов для поддержки бедных
Около 54% жителей страны готовы платить больше налогов, если при этом бедные граждане будут получать от государства социальную поддержку. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование ВЦИОМ.
Вадим Панов: «Честно говоря, мне кажется, это очень оптимистичный результат. Поскольку способ распределения наших налогов всегда вызывает некоторые вопросы у обычных россиян. И все уверены в том, что даже если заплатим дополнительный налог в пользу бедных, именно до бедных эти деньги и дойдут», - сказал он.
Силуанов предупредил об угрозе обесценивания рублей и зарплат
Министр финансов России Антон Силуанов призвал ускорить нормализацию бюджетной и денежно-кредитной политики, поскольку рост темпов инфляции в стране, достигший 5,9 процента, свидетельствует о «перегреве».
Вадим Панов: «Можно только порадоваться за господина Силуанова, который именно сейчас увидел эту угрозу. Порадоваться и посоветовать ему сравнить покупательную способность рубля сегодняшнего и хотя бы весны прошлого года», - предложил собеседник НСН.
Мигрантов обязали говорить по-русски и знать законы
Правительство России создало требования к знанию русского языка, истории и российского законодательства для мигрантов. Документ опубликовали на портале правовой информации.
Вадим Панов: «Сначала я даже не обратил внимание на эту новость, так как привык к старой максиме: незнание законов не освобождает от ответственности. Если человек приезжает работать в другую страну, уметь хоть как-то говорить на государственном языке страны, в которую ты прибыл, мне кажется естественным. Но видимо ситуация с нашими мигрантами дошла до такого предела, что подобные вещи необходимо прорабатывать законодательно», - резюмировал писатель.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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