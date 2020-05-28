Панов: Мы испытываем информационный голод относительно самого вируса
Писатель Вадим Панов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Компании хотят оставить сотрудников на «удаленке» и после пандемии
Некоторые крупные компании в России планируют оставить часть сотрудников на удаленной работе даже после окончания пандемии. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на заявления пресс-служб предприятий.
Вадим Панов: «Руководители компаний, как крупных, так и не очень, обязательно проанализируют работу сотрудников в удаленном режиме и сделают вывод о том, что некоторые из них вполне могут работать из дома, что приведет к экономии арендованных площадей, соответственно, к экономии средств. А деньги после пандемии все будут считать очень внимательно», – отметил Вадим Панов в интервью НСН.
Четверть россиян назвали пандемию выдумкой заинтересованных лиц
Четверть россиян называют коронавирус «выдумкой заинтересованных лиц», опасность которого преувеличена. Такие данные приводит Высшая школа экономики.
Вадим Панов: «Над этой новостью можно, конечно, и посмеяться. Однако в действительности нужно отдавать себе отчет в том, что мы испытываем некоторый информационный голод относительно самого этого вируса. Прошло уже почти полгода, когда он был впервые выделен, когда о нем заговорили, но массовое сознание до сих пор не очень хорошо понимает, к чему приводит коронавирус. На этот вопрос нет четкого ответа», – прокомментировал писатель в эфире НСН.
Болгария заявила о готовности принимать туристов
Болгария объявила о готовности принимать отдыхающих из разных стран без ограничений.
Вадим Панов: «Честно говоря, я почему-то даже не сомневался, что первой будет Болгария. Да, они хотят принимать людей, они готовы принимать людей, но, возможно, этот шаг, мягко говоря, преждевременный. Можно долго спорить о том, какую опасность несет коронавирус, но в том, что вирус есть, что он убивает, сомнений никаких нет», – поделился своим мнением он с НСН.
Перепрофилированные под COVID-19 стационары Москвы возвращаются к прежнему режиму работы
Пять тысяч больничных коек в Москве, отданных для пациентов с COVID-19, вернутся к обычному режиму работы. Как пишет Интерфакс, об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Вадим Панов: «Хорошая новость, которая посылает четкий сигнал о том, что пандемия, или эпидемия пошла на спад, что мы действительно прошли пик. Теперь медленно и уверенно приближаемся к концу эпидемии. Хотелось бы, конечно, чтобы вернулись в строй не только перепрофилированные стационары Москвы, но и оптимизированные. Те самые больницы, которые массово закрывались в преддверии пандемии и больше не открылись. К сожалению, как мне кажется, в системе здравоохранения нашего города были некоторые недочеты, которые, я надеюсь, будут устранены», – подытожил в беседе с НСН Вадим Панов.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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