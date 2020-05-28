Панов: Мы испытываем информационный голод относительно самого вируса

Вадим Панов: «Хорошая новость, которая посылает четкий сигнал о том, что пандемия, или эпидемия пошла на спад, что мы действительно прошли пик. Теперь медленно и уверенно приближаемся к концу эпидемии. Хотелось бы, конечно, чтобы вернулись в строй не только перепрофилированные стационары Москвы, но и оптимизированные. Те самые больницы, которые массово закрывались в преддверии пандемии и больше не открылись. К сожалению, как мне кажется, в системе здравоохранения нашего города были некоторые недочеты, которые, я надеюсь, будут устранены», – подытожил в беседе с НСН Вадим Панов.

