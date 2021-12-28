Писатель Панов призвал Набиуллину говорить правду

Вадим Панов: «Мне кажется, выступления Эльвиры Набиуллиной уважаемой и других членов правительства уважаемых, конечно, наглядно иллюстрируют прекрасную шутку из фильма «Кин-дза-да». «Правительство на другой планете живет». Мы прекрасно знаем, как скакнули цены за последнее время. И рассказывать нам, что, может быть, к концу 2022 года инфляция, может быть, составит 4,5%, не очень хорошо перед праздниками. Давайте все-таки, поздравляя друг друга, не выходить за рамки этики, то есть говорить по возможности правду или молчать, уважаемая Эльвира Набиуллина», - отметил писатель.

