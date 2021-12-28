Писатель Панов призвал Набиуллину говорить правду
Писатель Вадим Панов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Набиуллина выразила надежду на снижение инфляции к концу 2022 года
ЦБ рассчитывает, что инфляция в РФ снизится к концу 2022 года до 4-4,5%
Вадим Панов: «Мне кажется, выступления Эльвиры Набиуллиной уважаемой и других членов правительства уважаемых, конечно, наглядно иллюстрируют прекрасную шутку из фильма «Кин-дза-да». «Правительство на другой планете живет». Мы прекрасно знаем, как скакнули цены за последнее время. И рассказывать нам, что, может быть, к концу 2022 года инфляция, может быть, составит 4,5%, не очень хорошо перед праздниками. Давайте все-таки, поздравляя друг друга, не выходить за рамки этики, то есть говорить по возможности правду или молчать, уважаемая Эльвира Набиуллина», - отметил писатель.
Глава МИД Лавров предложил расширить перечень регионов для переселения соотечественников
Глава МИД РФ Сергей Лавров предложил расширить перечень регионов для переселения соотечественников, а также исключить немотивированные отказы в получении российского гражданства.
Вадим Панов: «Тут надо отметить, что страна у нас большая, и бывает, так что предложения федерального центра доходят до мест в искаженном виде или вообще не доходят. Не предлагать надо, а делать. И делать уже давно. Масса людей, после распада СССР оказавшихся за границей, хотели бы вернуться на родину в Россию. Но МИД не всегда о них помнит», - сказал собеседник НСН.
В Госдуме предложили запретить чиновникам новогодние поездки за границу
Депутат Госдумы от ЕР Султан Хамзаев предложил запретить чиновникам выезжать за рубеж в период новогодних праздников с целью развития внутреннего туризма.
Вадим Панов: «Мне кажется, что в наших властных структурах периодически на совещаниях появляется идея предложить что-то такое, чтобы людям понравилось. Понятно, что исполнять это никто не будет, а предложить надо шумно, чтобы СМИ заинтересовались, чтобы в соцсетях поговорили», - предположил он.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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