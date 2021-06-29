Панов: COVID хватает тех, кто ест, а не тех, кто едет?

Вадим Панов: «Меры, конечно, правильные, потому что в условиях пандемии и жестких ограничений нужно поддерживать эти организации. Другой вопрос, что, разумеется, рестораны, кафе, фудкорты в торговых центрах и являются главным распространителями COVID-19. Именно там за столиками люди чаще всего заражаются, а не в переполненном метро, не в автобусах, не на площадях, ни где больше. Такой вот он COVID-19 – странный, поражает только тех, кто ест, а не тех, кто едет. Можно только порадоваться такой избирательности», - сыронизировал писатель.

