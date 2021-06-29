Панов: COVID хватает тех, кто ест, а не тех, кто едет?

Писатель Вадим Панов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня. 

1

Краснодарский край может потерять до 55 млрд рублей из-за ограничений для туристов

Губернатор края Вениамин Кондратьев накануне заявил, что с 1 июля туристам необходимо будет предоставить отрицательный ПЦР-тест для заселения в отель или гостиницу, а с 1 августа принимать будут только гостей с сертификатом о прохождении вакцинации.

Вадим Панов: «Меры по борьбе с COVID-19 с его распространением по стране начинают доходить и до курортных зон. Это, действительно, правильный подход, потому что COVID-19, как ни крути, он есть, и от него, как ни крути, люди умирают. Согласитесь, не очень хорошо привести с курорта помимо всего прочего еще и COVID-19», - сказал он.

2

Собянин утвердил меры поддержки общепита

Предприятия общественного питания Москвы получат отсрочку по уплате арендных платежей. А также они включены в программу предоставления субсидий малому и среднему бизнесу.

Вадим Панов: «Меры, конечно, правильные, потому что в условиях пандемии и жестких ограничений нужно поддерживать эти организации. Другой вопрос, что, разумеется, рестораны, кафе, фудкорты в торговых центрах и являются главным распространителями COVID-19. Именно там за столиками люди чаще всего заражаются, а не в переполненном метро, не в автобусах, не на площадях, ни где больше. Такой вот он COVID-19 – странный, поражает только тех, кто ест, а не тех, кто едет. Можно только порадоваться такой избирательности», - сыронизировал писатель. 

3

Силуанов перечислил вызовы для экономической политики правительства

К кратко- и среднесрочным эффектам он отнес высокую зависимость экономического развития от эпидемиологической ситуации, неравномерность восстановления деловой активности между странами, сдерживание инклюзивного восстановления мировой экономики, снижение качества человеческого капитала и обострение ранее накопленных дисбалансов. 

Вадим Панов: «Мой любимый ньюсмейкер Антон Силуанов, министр наших финансов. В прошлый раз, как вы помните, он неожиданно обнаружил угрозу обесценивания рублей, сейчас в 21 году! Неожиданно обнаружил! На этот раз он напоминает о том, что в среднесрочной перспективе мы будем трудно жить из-за высокой зависимости от эпидемиологической ситуации. Напомню, второй год пандемия бушует. Что же, можно только порадоваться за человека, который в середине 21 года понял, что в среднесрочной перспективе наши экономические трудности будут зависеть от эпидемиологической ситуации в мире», - отметил он.

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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

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