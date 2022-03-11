Панов: Аксиома «бизнес вне политики» потерпела крах

Вадим Панов: «А группа депутатов от фракции ЛДПР предлагает сделать так, чтобы в некоторых случаях (и, видимо, некоторым водителям) все это сошло с рук. Врезался в кого-то, посмотрел, сел и поехал дальше. Он ведь не скрыл ДТП, а просто оставил его. И остался без наказания. Мы, в принципе, давно наблюдаем за действиями ЛДПР, и не только ее фракции. И в общем-то уже привыкли, что они периодически предлагают подобные законы, которые смягчают некоторым людям их некоторые правонарушения. Надеюсь, этот закон не пройдет», - резюмировал он.

