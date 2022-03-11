Панов: Аксиома «бизнес вне политики» потерпела крах

Писатель Вадим Панов специально для НСН подготовил топ главных, не его взгляд, новостей уходящей недели. 

1

В ЛДПР предложили смягчить ответственность за оставление места ДТП

Группа депутатов от фракции ЛДПР в Госдуме внесла в палату парламента законопроект, которым предлагается разграничить понятия "скрытие" и "оставление" места ДТП. На данный момент, по действующим нормам КоАП, если водитель покинул место ДТП, его ждёт наказание до полутора лет лишения прав или административный арест до 15 суток. Как указано в пояснительной записке к законопроекту, предлагается внести изменения в КоАП РФ, установив административную ответственность в зависимости от причиненного в результате ДТП ущерба и действия водителя, виновного в аварии.

Вадим Панов: «А группа депутатов от фракции ЛДПР предлагает сделать так, чтобы в некоторых случаях (и, видимо, некоторым водителям) все это сошло с рук. Врезался в кого-то, посмотрел, сел и поехал дальше. Он ведь не скрыл ДТП, а просто оставил его. И остался без наказания. Мы, в принципе, давно наблюдаем за действиями ЛДПР, и не только ее фракции. И в общем-то уже привыкли, что они периодически предлагают подобные законы, которые смягчают некоторым людям их некоторые правонарушения. Надеюсь, этот закон не пройдет», - резюмировал он. 

2

McDonald's временно закроет 850 ресторанов в России

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's решила временно закрыть 850 ресторанов в России, заявил генеральный директор корпорации Крис Кемпчински. По его словам, на территории России в McDonald's работают 62 тысячи человек, которые "вложили сердце и душу" в этот бренд.

Вадим Панов: «Мы уже видели крах аксиомы "спорт – вне политики". Сейчас мы переживаем крах следующих двух аксиом: "искусство – вне политики" и "бизнес – вне политики". Как выяснилось, все в этом мире взаимосвязано. Странно, да? И если ты не занимаешься политикой, политика занимается тобой. Полагаю, что владельцы McDonald's с удовольствием бы продолжили работу в России, но им запретили. Такая вот политэкономия. "Бизнес – вне политики"», - сыронизировал писатель. 

3

Вадим Панов поздравил женщин с прошедшим 8 марта

Эта неделя в России была сокращенной, всего три рабочих дня, в связи с празднованием в стране Международного женского дня – 8 марта 

Вадим Панов: «И в заключении я хотел бы поздравить всех наших женщин с прошедшим 8 марта! Счастья вам, радости и улыбок! Ваш праздник первый, ваш праздник весенний, а весна – это жизнь! Надеюсь, что у вас все будет хорошо, и я верю в это», - поздравил собеседник. 

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: Вадим Панов
ТЕГИ:Авторские НовостиMcDonald’sЛДПР
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры