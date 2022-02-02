Панки пригласили фанатов Aerosmith к себе на концерт
Лидер группы Йорш Дмитрий Соколов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Россияне стали больше играть в видеоигры, показало исследование
Россияне в 2021 году стали тратить на компьютерные и консольные видеоигры на 35% больше трафика.
Дмитрий Соколов: «Я считаю, что это закономерно и связано с локдаунами, карантинами и коронавирусом. Что еще остается делать, когла ты несколько недель сидишь дома? Только смотреть сериалы, играть в видеоигры и сочинять песни», - сказал музыкант.
Сурки Московского зоопарка традиционно проспали свой "официальный праздник".
Сурки из Московского зоопарка традиционно проспали свой "официальный праздник" — День сурка, это связано с особенностями московского климата и тем, что для млекопитающих, обитающих в России, характерна более длительная спячка.
Дмитрий Соколов: «На самом деле, не только сурки просыпают свои праздники, но и люди могут проспать и Новый год, и собственные дни рождения. Так два года назад из-за смены часовых поясов я не отпраздновал Новый год по местному времени, уснул. Так что я тоже немножко сурок», - пошутил артист.
Названы способы пить спиртное без риска стать алкоголиком
В первую очередь необходимо настроить себя так, чтобы удержаться от того, чтобы начать пить до конца рабочей недели. Также медик призвал воздержаться от распития шотов или смешивания разных видов алкогольных напитков, так как это может привести к быстрой потере контроля и неприятным последствиям на утро.
Дмитрий Соколов: «В очередной раз убеждаюсь в заботе о нас Минздрава совместно с производителями алкогольной продукции. Они дают хорошие, дельные советы, чтобы мы употребляли больше алкоголя. Очень жду рекомендаций от производителей табачной продукции и лекарственных препаратов и том, как можно все это употреблять и не стать наркозависимым и никотинозависимым», - сыронизировал собеседник.
Группа Aerosmith не приедет в Россию
Музыканты отменили европейский тур из-за корнавируса.
Дмитрий Соколов: «Очень печальные новости. Но чтобы не расстраивать всех любителей рок-музыки, приглашаю на концерты группы «Йорш». Они пройдут в Москве и Петербурге в апреле. 8 числа ждем всех в северной столице и 15 апреле в Москве», - предложил альтернативу он.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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