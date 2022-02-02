Панки пригласили фанатов Aerosmith к себе на концерт

Дмитрий Соколов: «На самом деле, не только сурки просыпают свои праздники, но и люди могут проспать и Новый год, и собственные дни рождения. Так два года назад из-за смены часовых поясов я не отпраздновал Новый год по местному времени, уснул. Так что я тоже немножко сурок», - пошутил артист.