Панки одобрили идею ввода учебников по финансовой грамотности в школах
Лидер и вокалист группы «Йорш» Дмитрий Соколов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В Минпросвещения рассказали о новых школьных учебниках
В список новых вошли учебники, в частности, по финансовой грамотности, кибербезопасности и обществознанию.
Дмитрий Соколов: «Я считаю, что это определённый плюс. Я уже давно размышлял над тем, чтобы вводить такие предметы как финансовая грамотность на обязательной основе. У нас мало кто самостоятельно задумывается над этой областью, а тема крайне важная», - отметил артист.
Названа одна из самых высокооплачиваемых вакансий в России
Рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в январе в России возглавили топ-менеджеры, инженеры, программисты и менеджеры сферы продаж, при этом одну из самых высоких зарплат готовы предложить врачу-ортодонту, говорится в исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
Дмитрий Соколов: «Ни капли не удивлён касательно врача-ортодонта. Недавно задумался над тем, чтобы отреставрировать себе зубы и понимаю, что, видимо, придётся брать под это дело кредит», - поделился он.
Вышел первый трейлер хоррор-комедии "Studio 666" с участниками Foo Fighters
В фильме, снятом Би Джеем Макдоннеллом, музыканты играют самих себя. Вместе с фронтменом Дэйвом Гролом они переезжают в роскошный особняк, чтобы записать там свой десятый студийный альбом. Однако вскоре рокеры обнаруживают, что помимо них, в доме живут еще призраки и демоны. А одна из сущностей даже вселяется в Грола, превращая спокойного и рассудительного музыканта в жуткого монстра.
Дмитрий Соколов: «Лично я с огромным интересом обязательно схожу на данный киношедевр. Как по мне, так прекрасная задумка, да ещё и с одной из моих любимых групп», - сказал музыкант.
21 января у группы ЙОРШ выходит юбилейный альбом
Эта пластинка будет выпущена к 15-летнему юбилею коллектива. Для нового альбома участники «Йорш» переосмыслили и перезаписали любимые песни, пригласив к их созданию группы «Монгол Шуудан», «Наив», «Ногу свело» и многих других.
Дмитрий Соколов: «Мы записывали новый альбом совместно с огромным количеством наших любимых артистов. Очень ждём релиза, не забудьте зайти к нам в сообщество и написать отзыв», - призвал лидер коллектива.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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