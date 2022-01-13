Панки одобрили идею ввода учебников по финансовой грамотности в школах

3

В фильме, снятом Би Джеем Макдоннеллом, музыканты играют самих себя. Вместе с фронтменом Дэйвом Гролом они переезжают в роскошный особняк, чтобы записать там свой десятый студийный альбом. Однако вскоре рокеры обнаруживают, что помимо них, в доме живут еще призраки и демоны. А одна из сущностей даже вселяется в Грола, превращая спокойного и рассудительного музыканта в жуткого монстра.

