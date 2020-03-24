Орешкин: У нас социальные ожидания стали измерять индексом гречки

Дмитрий Орешкин: «Мне кажется, это плохой признак. Потому что одно дело, электронное голосование в развитой правовой среде, как, например, в Эстонии. Это, пожалуй, одно из немногих государств, где действительно функционирует система электронного голосования. И там сделано очень многое для того, чтобы трудно было фальсифицировать голоса, у нас другие правовая и информационная культуры, и слишком много сомнений в том, что люди в очках и в наушниках могут вмешаться в эту процедуру, с помощью ботов подбросить неуловимое количество голосов, которые потом совершенно невозможно будет отследить. Потому что никаких наблюдателей, конечно же, не подпустят в «святая святых», соответственно, в серверы избирательных комиссий» – говорит Дмитрий Орешкин в интервью НСН.

