Орешкин: У нас социальные ожидания стали измерять индексом гречки
Политолог Дмитрий Орешкин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Госдума готовит перевод столицы на интернет-выборы
Госдума готовит перевод столицы на интернет-выборы на постоянной основе. Подобный законопроект депутаты рассмотрят в апреле.
Дмитрий Орешкин: «Мне кажется, это плохой признак. Потому что одно дело, электронное голосование в развитой правовой среде, как, например, в Эстонии. Это, пожалуй, одно из немногих государств, где действительно функционирует система электронного голосования. И там сделано очень многое для того, чтобы трудно было фальсифицировать голоса, у нас другие правовая и информационная культуры, и слишком много сомнений в том, что люди в очках и в наушниках могут вмешаться в эту процедуру, с помощью ботов подбросить неуловимое количество голосов, которые потом совершенно невозможно будет отследить. Потому что никаких наблюдателей, конечно же, не подпустят в «святая святых», соответственно, в серверы избирательных комиссий» – говорит Дмитрий Орешкин в интервью НСН.
Накопления россиян упали до четырехлетнего минимума
Сумма сбережений, которую среднестатистический россиянин откладывал ежемесячно, снизилась. Так в прошлом году наши соотечественники в среднем откладывали около шести с половиной тысяч рублей. Что является самым низким показателем за последние четыре года. Об этом сообщают «Известия».
Дмитрий Орешкин: «Я думаю, нет повода сомневаться в том, что в текущем году этот показатель еще сильнее снизится, денег делается все меньше. Экономика благодаря коронавирусу и нефтяной войне отражается и на снижении доходов и государственной казны, и каждого конкретного гражданина. Сильно опасаюсь, что в 2020 году то, что смогут откладывать российские семьи на черный день, будет меньше, чем в 2019 году», – отмечает политолог в беседе с НСН.
Цены на гречку выросли
Оптовые цены на гречку в России на минувшей неделе на фоне повышенного спроса резко пошли вверх. Также отмечается подорожание риса. Это следует из мониторинга компании «ПроЗерно».
Дмитрий Орешкин: «Наша страна, как выяснилось, может использовать индекс гречки для оценки инфляции и социальных ожиданий избирателей. Добавлю, что правительство ввело запрет на экспорт круп, чтобы они не уходили за границу и, соответственно, чтобы больше осталось для страждающего населения. Моя бабушка, когда услышала про ввод войск в Чехословакию, сказала, что надо срочно покупать соль, спички и масло. Это у нее еще со времен Великой Отечественной войны осталось. Сейчас люди озаботились крупами и макаронными изделиями», – делится Дмитрий Орешкин со слушателями НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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