Орешкин: Шутки Путина удивительно часто имеют реальное действие
Политолог Дмитрий Орешкин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В США отреагировали на шутку Путина о вмешательстве России в американские выборы
Шутка Владимира Путина о вмешательстве России в предстоящие американские выборы вызвала в США неоднозначную реакцию. Так, помощник директора Агентства по кибербезопасности Джанет Манфра ответила, что Вашингтон сможет защититься от угрозы. Она заявила, что у Соединённых Штатов есть все инструменты, которые позволят правительству противостоять этому вмешательству.
Дмитрий Орешкин: «Шутки Владимира Путина удивительно часто имеют реальное действие. То есть, он, как бы, с шутками на устах проводит те шаги, которые без шутки трудно даже воспринимать. Поэтому американца, которые известны своей звериной серьезностью в отношении государственных проблем, восприняли этот тонкий юмор, как вполне реальную угрозу. Как Соединенные Штаты будут реагировать – им видней, но вот эта манера Владимира Путина с шутками и прибаутками действовать так, как ему удобно, заслуживает анализа и, мне кажется, на Западе она интерпретируется вполне однозначно», - заявил НСН Дмитрий Орешкин.
Совет Федерации выявил факты иностранного вмешательства в выборы
Совет Федерации выявил факты иностранного вмешательства в выборы. Сейчас комиссия верхней палаты парламента по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела готовит доклад о попытках иностранного воздействия на избирательный процесс в России. По данным издания, пик вмешательства в российские выборы в 2019 году пришелся на избирательную кампанию в Мосгордуму.
Дмитрий Орешкин: «Разница с российским вмешательством заключается в том, что российские боты, как бы, от имени американских граждан, организовывали разные флешмобы и разные общественные встречи и конфликты, как от имени "черного" меньшинства, демократического меньшинства, республиканского меньшинства, с тем, чтобы они столкнулись друг с другом и, тем самым, расшатали ситуацию. А здесь, с моей точки зрения, речь идет о том, что как вмешательство в наши дела понимается информирование СМИ своих читателей (вовсе не обязательно российских), о том, где и когда пройдут митинги, и какие лозунги на них будут озвучены», - отметил он, общаясь с НСН.
В Госдуме предложили создать новую льготную категорию граждан – «жертвы перестройки»
В Госдуме предложили создать новую льготную категорию граждан – «жертвы перестройки». По мнению авторов инициативы, «перестройка» стала крупнейшей геополитической и гуманитарной катастрофой для миллионов жителей Советского Союза. В большей степени пострадали те граждане, которым в это время было от 25 до 45 лет.
Дмитрий Орешкин: «Никакое правительство, естественно, на это не пойдет. Компенсировать "жертвам перестройки" их потери технически невозможно. Кроме того, совершенно непонятно, кого отнести к этой категории. Весь советский народ можно назвать "жертвами перестройки". Но зато эта инициатива приподнимет партию ЛДПР в глазах ее избирателей», - констатировал Дмитрий Орешкин в эфире НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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