Орешкин: Шутки Путина удивительно часто имеют реальное действие

Дмитрий Орешкин: «Разница с российским вмешательством заключается в том, что российские боты, как бы, от имени американских граждан, организовывали разные флешмобы и разные общественные встречи и конфликты, как от имени "черного" меньшинства, демократического меньшинства, республиканского меньшинства, с тем, чтобы они столкнулись друг с другом и, тем самым, расшатали ситуацию. А здесь, с моей точки зрения, речь идет о том, что как вмешательство в наши дела понимается информирование СМИ своих читателей (вовсе не обязательно российских), о том, где и когда пройдут митинги, и какие лозунги на них будут озвучены», - отметил он, общаясь с НСН.

