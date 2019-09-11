Орешкин: Россия и Украина прекращают «бить горшки»

Дмитрий Орешкин: «На самом деле, я бы не сказал, что это – новость. Этот процесс идет уже несколько месяцев (а начался он еще при Петре Порошенко), и он абсолютно предсказуем. Война рано или поздно закончится, и надо, так или иначе, налаживать отношения. Россия нуждается в Украине, а Украина, пожалуй, в еще большей степени нуждается в России. Так что, идея приостановить процесс битья горшков и заняться возрождением бизнеса, при всей взаимной антипатии, довольно давно витала в воздухе, а сейчас мы видим ее реализацию. Я бы не назвал это новостью, хотя, новостью является то, что об этом начали говорить», - подчеркнул он в эфире НСН.

