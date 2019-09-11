Орешкин: Россия и Украина прекращают «бить горшки»
Политолог Дмитрий Орешкин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Росгвардия требует от журналистов соблюдать конфиденциальность своих сотрудников
Росгвардия обратилась в Совет по правам человека при президенте России с предложением обязать журналистов, освещающих публичные мероприятия, соблюдать конфиденциальность в отношении информации о должностных лицах войск и членах их семей.
Дмитрий Орешкин: «Интересно, подразумевается, что силовики должны действовать анонимно. Если бы на груди (или на рукаве) у росгвардейцев были бы нашиты имена, отчества и фамилии, наверное, не было бы необходимости рыться в интернете и искать информацию о том, что это за люди. Мне кажется, что гораздо более правильным для руководства Росгвардии было бы обеспечить своих сотрудников вот такими именными указателями, чтобы те понимали свою ответственность и действовали в рамках закона. Если человек действует в рамках закона, что ему скрывать свою фамилию, имя и отчество?» - поинтересовался Дмитрий Орешкин, общаясь с НСН.
Украина приостановила расторжение соглашений с Россией
Украина приостановила расторжение соглашений с Россией. Москва после вступления в должность нового президента Украины Владимира Зеленского перестала получать уведомления о расторжении двусторонних соглашений. Процесс начался при бывшем украинском лидере Петре Порошенко.
Дмитрий Орешкин: «На самом деле, я бы не сказал, что это – новость. Этот процесс идет уже несколько месяцев (а начался он еще при Петре Порошенко), и он абсолютно предсказуем. Война рано или поздно закончится, и надо, так или иначе, налаживать отношения. Россия нуждается в Украине, а Украина, пожалуй, в еще большей степени нуждается в России. Так что, идея приостановить процесс битья горшков и заняться возрождением бизнеса, при всей взаимной антипатии, довольно давно витала в воздухе, а сейчас мы видим ее реализацию. Я бы не назвал это новостью, хотя, новостью является то, что об этом начали говорить», - подчеркнул он в эфире НСН.
Меркель: Европе необходимо самой думать о своей безопасности
Европе необходимо самой думать о своей безопасности, потому что США не будут ее защищать автоматически. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
Дмитрий Орешкин: «Ровно то же самое произносил в свое время и американский президент Дональд Трамп. Меркель просто делает ответный ход. Она объясняет, что если Соединенные Штаты требуют больше денег за то, что выполняют функцию защитника, Европа отвечает: спасибо, ваша защита стоит дороговатовато, возможно, мы и сами справимся. Это - так называемая вербальная интервенция, которая просто свидетельствует о том, что есть конфликт интересов. Американцы хотели бы получить побольше, а европейцы – заплатить поменьше»,- констатировал Дмитрий Орешкин, общаясь с НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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