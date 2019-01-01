Орешкин: Российских «скрепоносителей» грузины использовали в своих целях
Политолог Дмитрий Орешкин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
России разрешили вернуться к работе в ПАСЕ
Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы после почти девятичасового обсуждения приняли резолюцию, позволяющую российской делегации вернуться к работе в Ассамблее.
Дмитрий Орешкин: «Надо понимать, что, как говорила Тереза Мэй, возвращение российской делегации в ПАСЕ выгодно Европе для того, чтобы оказывать влияние на российскую политику через этот инструмент. Так что, поводов бить в бубны не так уж много. Интересно, что украинская сторона попыталась давить на Ассамблею, угрожая, что если Россию вернут в ПАСЕ, Украина оттуда выйдет. Это, конечно, пустые слова, потому, что Украине крайне невыгодно прощаться с ПАСЕ и, так или иначе, ей придется там коммуницировать в том числе и с неприятной для Киева российской делегацией», - рассказал НСН Дмитрий Орешкин.
В США объявили вопросы, которые планируют обсудить Путин и Трамп
Представитель Белого дома рассказал, какие вопросы президенты России и Соединённых Штатов, Владимир Путин и Дональд Трамп, могут обсудить в ходе встречи на саммите G20 в Японии. Это вопросы региональной безопасности, включая Иран, Украину и Ближний Восток.
Дмитрий Орешкин: «Под Ближним Востоком имеется в виду Сирия и Израиль. Думаю, здесь есть некоторая общность интересов, потому, что усугублять конфликт, пожалуй, не выгодно ни Москве, ни Вашингтону. С Ираном ситуация гораздо более сложная и здесь интересы России и Соединённых Штатов довольно сильно расходятся, также, как и в вопросе с Украиной. Но, тем не менее, в данной ситуации лучше говорить, чем молчать. Лучше обмениваться своими соображениями, чем и своими требованиями, чем делать вид, что проблем не существует», - подчеркнул он в эфире НСН.
Нино Бурджанадзе рассказала, что мешает нормализации отношений Москвы и Тбилиси
Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила, что недальновидность Тбилиси мешает нормализации отношений с Москвой. По ее словам, отношения между Россией и Грузией необходимо вернуть на уровень «прошлой недели».
Дмитрий Орешкин: «Ключевое слово здесь - бывший спикер. Нино Бурджанадзе – как бы пенсионер и может высказывать любые точки зрения, а политический процесс в Грузии идет уже мимо нее. И конечно, основная проблема там не русофобия, как нам говорят, а внутренний конфликт между конкурирующими политическими структурами. По-видимому, позиции правящей партии несколько пошатнулись после достаточно неловких действий со стороны представителей нашей страны. Делегацию, скажем так, «скрепоносителей» Российской Федерации местные политики очень умело использовали для обострения обстановки и сведения своих политических счетов», - констатировал Дмитрий Орешкин, общаясь с НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.