Онищенко: нужно создать в Интернете детскую комнату милиции

Геннадий Онищенко: «Я считаю, что систему выдачи разрешений нужно усложнять. Что касается стрелка, который устроил бойню в гимназии в Казани, и его болезни, то вокруг него начинает раскручиваться очередная кампания: «Вы посадили невинного и больного человека». У нас у каждого есть энцефалопатия. Например, она могла появиться после перенесенного гриппа или после какого-то заболевания в детстве. Мы живем в эпоху технологического и цифрового прогресса. В связи с этим, мы должны установить контроль за подрастающим поколением и создать в Интернете детскую комнату милиции. При участии родителей мы сможем отслеживать интернет-активность детей, проводить медико-психологическую оценку и дифференциацию их на классы, чтобы выявлять тех, кто находится в зоне риска. Наша задача выработать воспитательные технологии и методы, которые будут отвлекать детей от плохого в Интернете», - заявил в эфире НСН Геннадий Онищенко.

