Онищенко: нужно создать в Интернете детскую комнату милиции
Депутат Госдумы, врач-эпидемиолог специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
В России усложнят порядок получения разрешения на оружие
С соответствующей инициативой выступил глава Росгвардии Виктор Золотов. По его словам, эти справки должны выдавать не в частных клиниках, а в государственных учреждениях. Виктор Золотов считает, что для получения охотничьего билета в стране нужно ввести прохождение курса молодого бойца. Помимо этого, глава Росгвардии предлагает установить возрастной ценз в 21 год для выдачи разрешения на оружие. Виктор Золотов уверен, что полуавтоматическое оружие можно выдавать человеку только после пяти лет владения гладкоствольным оружием.
Геннадий Онищенко: «Я считаю, что систему выдачи разрешений нужно усложнять. Что касается стрелка, который устроил бойню в гимназии в Казани, и его болезни, то вокруг него начинает раскручиваться очередная кампания: «Вы посадили невинного и больного человека». У нас у каждого есть энцефалопатия. Например, она могла появиться после перенесенного гриппа или после какого-то заболевания в детстве. Мы живем в эпоху технологического и цифрового прогресса. В связи с этим, мы должны установить контроль за подрастающим поколением и создать в Интернете детскую комнату милиции. При участии родителей мы сможем отслеживать интернет-активность детей, проводить медико-психологическую оценку и дифференциацию их на классы, чтобы выявлять тех, кто находится в зоне риска. Наша задача выработать воспитательные технологии и методы, которые будут отвлекать детей от плохого в Интернете», - заявил в эфире НСН Геннадий Онищенко.
Россия приступила к созданию санитарного щита
Михаил Мишустин заявил, что Россия приступила к созданию санитарного щита - новой системы противодействия коронавирусу и другим заболеваниям, которые могут приобрести форму эпидемии и пандемии.
Геннадий Онищенко: «Такая программа существует. Во-первых, принят закон о биологической безопасности. Сейчас нужно принять закон о химической безопасности. Та служба, которая есть – Госсанэпиднадзор, ее нужно модернизировать и усовершенствовать, а также дать ей возможности более широкого контроля: это, прежде всего, наработка вакцинных препаратов и разработка тактики, которую должна определять эта служба. Это принципиально другой подход к инфекционной службе», – объяснил он НСН.
Профсоюз врачей в Японии требует отменить Олимпийские Игры
Профсоюз врачей Японии обратился к правительству страны с просьбой отменить Олимпиаду и Паралимпиаду из-за эпидемии коронавируса в стране. Кроме того, в Японии петиция с требованием об отмене Олимпийских игр из-за пандемии коронавируса набрала более 351 тысячи голосов.
Геннадий Онищенко: «Я не думаю, что стоит отменять Олимпийские Игры, потому что не будет огромных делегаций и наплыва туристов, поскольку сохраняется масочный режим. Я считаю, что нужно все перевести в режим online, потому что по телевизору сегодня интереснее и зрелищнее смотреть спортивные мероприятия, чем сидя на трибуне. Поэтому можно и нужно проводить Олимпиаду, а сами Игры станут хорошим знаком для всего мира, что мы вернулись к нормальной жизни», – подчеркнул в беседе с НСН Геннадий Онищенко.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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