Очередное дело о «контрабанде» таблеток для больных детей закрыто

Александр Куренной: «В нем приняли участие представители аппарата Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, Минэкономразвития, «Деловой России», «ОПОРЫ РОССИИ», «Российского союза промышленников и предпринимателей», Торгово-промышленной палаты и другие. Отмечено, что в результате принятых прокурорами мер погашены долги перед бизнесом на сумму около 133 млрд рублей (в том числе в первом полугодии 2019 года почти 13 млрд рублей)», - сказал Александр Куренной в эфире НСН.

