Очередное дело о «контрабанде» таблеток для больных детей закрыто
Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей ведомства.
Подан иск о конфискации имущество подельника «золотого полковника» Захарченко
Генеральная прокуратура Российской Федерации подала в Головинский районный суд г. Москвы исковое заявление об обращении в доход государства имущества семьи бывшего начальника 2 отдела Управления «К» СЭБ ФСБ России Кирилла Черкалина, обвиняемого в мошенничестве и взяточничестве.
Александр Куренной: «Это 5 квартир, 2 загородных дома, 6 земельных участков, 14 нежилых помещений, 2 автомобиля, 800 млн рублей, 72 млн долларов США и 8 млн евро. Общая стоимость имущества превысила 6,3 млрд рублей. При этом общий легальный доход Черкалина и его близких с 2005 года по 2019 год составил не более 55 млн рублей»,- пояснил Александр Куренной в беседе с НСН.
Очередное дело о «контрабанде» таблеток для больных детей закрыто
Московско-Курский транспортный прокурор по поручению Генпрокуратуры России проверил и отменил постановление о возбуждении уголовного дела о контрабанде таблеток «Фризиум».
Александр Куренной: «Лекарство было заказано через интернет местной жительницей для больного сына. Постановление следователя признано незаконным и необоснованным. В настоящее время материалы направлены на дополнительную проверку в Московскую таможню. Ее результаты контролируются Московской межрегиональной транспортной прокуратурой», - рассказал он НСН.
Утверждено обвинительное заключение по делу бывшего гендиректора «Газпром межрегионгаз Пятигорск»
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск».
Александр Куренной: «Он обвиняется в особо крупном мошенничестве с использованием служебного положения. Сумма похищенных из бюджета Российской Федерации средств превышает 1 млрд рублей. Уголовное дело направлено в Пятигорский городской суд Ставропольского края для рассмотрения по существу», - отметил он, общаясь с НСН.
В этом году к ответственности привлечены более 4 тысяч коррупционеров
В первом полугодии текущего года по постановлениям прокуроров за коррупционные нарушения к административной ответственности привлечены более 4 тыс. лиц. Сумма наложенных на них штрафов превысила 580 млн рублей.
Александр Куренной: «Большинство нарушений связаны с незаконным трудоустройством бывших чиновников, а также получением госслужащими вознаграждений от коммерческих структур. В целях повышения эффективности взыскания штрафов прокуроры почти в каждом случае просят суд арестовать имущество фигурантов административных производств» - заявил он НСН.
В Генпрокуратуре обсудили вопросы защиты прав предпринимателей
В Генеральной прокуратуре Российской Федерации состоялось заседание межведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей.
Александр Куренной: «В нем приняли участие представители аппарата Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, Минэкономразвития, «Деловой России», «ОПОРЫ РОССИИ», «Российского союза промышленников и предпринимателей», Торгово-промышленной палаты и другие. Отмечено, что в результате принятых прокурорами мер погашены долги перед бизнесом на сумму около 133 млрд рублей (в том числе в первом полугодии 2019 года почти 13 млрд рублей)», - сказал Александр Куренной в эфире НСН.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
- Сольются в экстазе. Объявлено, когда Москва и Минск подпишут программу интеграции
- Власти не согласовали акции 31 августа из-за мероприятий ко Дню знаний
- В России повысили прожиточный минимум
- Британская Guardian признала Крым российским
- Симметричный ответ. Путин поручил оценить угрозу от новой ракеты США