Носик: налоги тают на просторах государства

Александр Носик : «Я бы хотел связать эту новость с другой. В России предложили учредить День здорового образа жизни и сделать его выходным. Обе новости, на мой взгляд, невеселые. По поводу здорового образа жизни, это смешно. Судя по всему, в нашей стране очень мало праздничных и выходных дней. А при таком грустном прогнозе про численность населения, абсолютно ясно, что в нашей стране речь о здоровом образе жизни не идет совершенно. Тогда каким образом один день может исправить ситуацию? Люди начитают думать о будущем, о себе тогда, когда у них есть будущее, есть надежда, а значит, есть финансовая безопасность, уверенность в работе, заработной плате, пенсии. И тогда, возможно, это станет модно и популярно, поэтому одним днем не отделаемся», – отметил он в беседе с НСН.

