Носик: налоги тают на просторах государства
Актер театра и кино специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Для решение общественных проблем россияне готовы платить повышенные налоги
60 процентов россиян согласны платить дополнительные налоги и сборы под конкретные программы, направленные на решение общественных проблем. Об этом по итогам исследования сообщает Высшая школа экономики.
Александр Носик : «Вопрос: что называть общественными проблемами? Я так полагаю, что это социальные проблемы нашего общества. С одной стороны, я очень рад, что мои сограждане готовы помочь, готовы отдать на это своим трудом заработанные средства. Но с другой стороны, считаю, что это абсолютно бессмысленно. К сожалению, налоги и сборы тают на просторах нашего государства. Мы знаем о нашей чрезвычайно низкой, постыдной пенсии, о наших маленьких зарплатах, о неработающей социальной помощи, поэтому все, что будет собрано, просто исчезнет. На месте сограждан я бы, наверное, инициировал бы создание общественных фондов, управляемых, подконтрольных, которые помогли бы решить наши проблемы», – сказал в интервью НСН Александр Носик.
Численность населения России сократится до 130 млн человек
Численность населения России сократится к 2040 году и составит примерно 130 миллионов человек. Об этом заявил независимый демограф Алексей Ракша.
Александр Носик : «Я бы хотел связать эту новость с другой. В России предложили учредить День здорового образа жизни и сделать его выходным. Обе новости, на мой взгляд, невеселые. По поводу здорового образа жизни, это смешно. Судя по всему, в нашей стране очень мало праздничных и выходных дней. А при таком грустном прогнозе про численность населения, абсолютно ясно, что в нашей стране речь о здоровом образе жизни не идет совершенно. Тогда каким образом один день может исправить ситуацию? Люди начитают думать о будущем, о себе тогда, когда у них есть будущее, есть надежда, а значит, есть финансовая безопасность, уверенность в работе, заработной плате, пенсии. И тогда, возможно, это станет модно и популярно, поэтому одним днем не отделаемся», – отметил он в беседе с НСН.
Скорсезе заявил о гибели искусства в эпоху стриминговых сервисов
Мартин Скорсезе опубликовал эссе о гибели искусства в эпоху стриминговых сервисов. В своей статье американский режиссер раскритиковал современную киноиндустрию за бизнес-подход и пренебрежение к искусству. Об этом пишет Harper’s Magazine.
Александр Носик : «Абсолютно с ним согласен. Киноиндустрия производит то, что потребляет зритель. Зритель хочет развлекаться, отдыхать, ему нужны постоянные новинки. Спрос рождает предложение. Люди не готовы, жертвуя собой и своими финансовыми интересами, создавать произведения искусства, которые подразумевают работу души, сопереживания, осмысления. Мы потребляем еду, мы потребляем вещи, мы потребляем так называемые произведения искусства. К сожалению, человечество идет именно в это сторону», – прокомментировал в эфире НСН Александр Носик.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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