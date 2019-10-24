Нифонтова подсказала обязательный для просмотра фильм
Мотогонщица, участница ралли-марафона «Дакар» Анастасия Нифонтова специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящего дня.
Россияне доверяют армии и не доверяют политическим партиям
Среди государственных органов и общественных движений наибольшим доверием россиян пользуются армия, наименьшим - политические партии. По данным опроса Левада-центра, армии доверяют 63% россиян. Политическим партиям доверяют только 16% опрошенных, хотя и этот показатель в два раза выше, чем десять лет назад.
Анастасия Нифонтова: «Я считаю, что тут нет ничего удивительного. Обычно, когда идет политическая борьба, борьба за власть, все обещают очень много хорошего и интересного, а по факту все это не выполняется или выполняется доля процента обещанного. А по поводу армии - не знаю, армия выполняет приказы. А приказы отдают те, кто у руля. Политическим партиям не доверяют, а армии доверяют? Мне кажется, все это как-то не очень вяжется», - отметила Анастасия Нифонтова, общаясь с НСН.
Немецкий стартап ввёл пятичасовой рабочий день, но запретил соцсети
Немецкий стартап ввёл пятичасовой рабочий день, но запретил соцсети и смартфоны. Уровень эффективности не изменился. Компания работает в таком графике уже полтора года.
Анастасия Нифонтова: «Я считаю, что это – очень правильное решение. Соцсети и смартфоны действительно отнимают очень много времени. Понятно, что очень сложно сидеть час, два, три и не отрываться от работы ни на что, и тут люди берутся за гаджеты, начинают просматривать соцсети, и это затягивает настолько, что работа - побоку. Поэтому, может так правильней: рабочий день короткий, но в это время – никаких смартфонов и соцсетей. Хотя, я, считаю, что в течение дня людям нужно делать небольшие перерывчики, и тут уже компании нужно подумать о том, как отвлечь людей так, чтобы у них оставались силы работать дальше», - сказала она НСН.
Фильм «Форрест Гамп» впервые выйдет в российский прокат
Фильм «Форрест Гамп» Роберта Земекиса впервые выйдет в российский прокат. Выход фильма на большие экраны запланирован на 13 февраля 2020 года
Анастасия Нифонтова: «Я считаю, что это – фантастическая новость. Такой классный фильм, на мой взгляд, посмотреть на большом экране должен просто каждый. Эта картина хороша и по операторской работе, и по режиссерской и по актерской игре и вообще по всем параметрам. Поэтому обязательно на февраль 2020 года обязательно запланируйте поход в кино – получите огромное удовольствие. Если вы смотрели этот фильм – вы понимаете, о чем я говорю, если нет, обязательно посмотрите, прямо must see», - подчеркнула Анастасия Нифонтова в эфире НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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