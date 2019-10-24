Нифонтова подсказала обязательный для просмотра фильм

Анастасия Нифонтова: «Я считаю, что это – очень правильное решение. Соцсети и смартфоны действительно отнимают очень много времени. Понятно, что очень сложно сидеть час, два, три и не отрываться от работы ни на что, и тут люди берутся за гаджеты, начинают просматривать соцсети, и это затягивает настолько, что работа - побоку. Поэтому, может так правильней: рабочий день короткий, но в это время – никаких смартфонов и соцсетей. Хотя, я, считаю, что в течение дня людям нужно делать небольшие перерывчики, и тут уже компании нужно подумать о том, как отвлечь людей так, чтобы у них оставались силы работать дальше», - сказала она НСН.

