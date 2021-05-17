Нифонтова: правительство отчаялось дать людям новое жилье
Мотогонщица, участница ралли-марафона «Дакар» Анастасия Нифонтова специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящего дня.
В правительстве предложили новые способы тратить маткапитал
Вице-премьер России Татьяна Голикова предложила новые способы тратить маткапитал. По ее словам, следует скорректировать сроки использования средств на строительство и реконструкцию жилья — разрешить вкладывать маткапитал в это сразу после рождения малыша. В настоящее время сделать это можно только спустя три года. Кроме того, Голикова предложила разрешить использовать средства на образование, которое оказывают ИП с соответствующими лицензиями.
Анастасия Нифонтова: «Видимо, наше правительство отчаялось, что молодая семья сможет приобрести себе новое жильё, поэтому решило разрешить использовать маткапитал на ремонт старого или постройку, хоть «шалашика». Это позитивная новость, потому что, действительно, сегодня многие люди не могут позволить себе покупку жилья», - подчеркнула Анастасия Нифонтова, общаясь с НСН.
Более 80% японцев выступают против проведения Олимпиады в Токио в 2021 году
350 тысяч японцев подписали петицию об отмене Олимпиады в Токио из-за коронавируса. Власти страны все равно намерены провести Игры, обещая, что всё будет безопасно.
Анастасия Нифонтова: «С появлением коронавируса наша планета разделилась на два лагеря: на тех, кто безумно всего боится и боится показать нос на улицу, и на тех, кто считает, что маски и ограничения не работают. Лично мой опыт и наблюдение со стороны подсказывают, что жёсткий локдаун уже не приносит серьезных результатов и отказываться от Олимпиады не стоит. Пора уже вылезать из своих нор и дышать свежим воздухом», - отметила она в беседе с НСН.
Телеведущую Елену Малышеву обвинили в некомпетентности
Депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко обвинил телеведущую Елену Малышеву в распространении ложной информации после ее слов о том, что маски неэффективны для защиты от коронавируса.
Анастасия Нифонтова: «Я вообще не сторонник цензуры, но что касается передач про здоровье, то считаю, что государству нужно взять над ними жесткий контроль. Это не нормально, когда люди с телеэкрана говорят, зачастую, антинаучные вещи, а телезрители слушают и воплощают в жизнь. Если человек хочет поправить своё здоровье, то он должен обращаться в учреждения к профессионалам», - рассказала она НСН.
Банки разрешат снимать наличные в банкомате по QR-коду с чужой карты
Со следующего года банки массово начнут внедрять функцию по снятию денег в банкомате с чужой карты, выяснили «Известия». В мобильном приложении кредитной организации можно будет сгенерировать QR-код на получение определенной суммы, отправить его другу и тот сможет забрать в банкомате деньги, отсканировав код. Таким же образом можно будет и пополнить счет. Положительными сторонами подобной технологии будут скорость и удобство, однако эксперты предупреждают о рисках мошенничества.
Анастасия Нифонтова: «Это хорошо, когда банки разрабатывают какие-то дополнительные услуги, но любая банковская система, как правило, в какой-то момент начинает притягивать мошенников. Эти злоумышленники находят лазейки, чтобы утащить деньги у обычных людей. Все здорово, лишь бы это работало без сбоев», - подытожила Анастасия Нифонтова в эфире НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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