Нифонтова: правительство отчаялось дать людям новое жилье

Анастасия Нифонтова: «С появлением коронавируса наша планета разделилась на два лагеря: на тех, кто безумно всего боится и боится показать нос на улицу, и на тех, кто считает, что маски и ограничения не работают. Лично мой опыт и наблюдение со стороны подсказывают, что жёсткий локдаун уже не приносит серьезных результатов и отказываться от Олимпиады не стоит. Пора уже вылезать из своих нор и дышать свежим воздухом», - отметила она в беседе с НСН.

