Нифонтова: Хорошо, что первоклашек уже больше! Не уронить бы качество образования

Анастасия Нифонтова: «Я, конечно, не большой специалист в области проката фильмов, но, мне кажется, что такое падение может быть связано с тем, что российских фильмов в кинотеатрах просто стало чуть меньше. Мне кажется, еще пару-тройку лет назад афиши буквально пестрели нашими шедеврами, а сейчас их стало не так много. Но это мое, субъективное мнение. Мне кажется, падение доли сборов российских фильмов связано именно с этим обстоятельством, а не с тем, что наши соотечественники стали реже ходить на российские картины», - предположила Анастасия Нифонтова, общаясь с НСН.

