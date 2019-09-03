Нифонтова: Хорошо, что первоклашек уже больше! Не уронить бы качество образования
Мотогонщица, участница ралли-марафона «Дакар» Анастасия Нифонтова специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящего дня.
Чиновницу отстранили от работы из-за подозрений в оскорблении пострадавших от наводнения
Чиновницу из Иркутской области Ирину Алашкевич, которую обвинили в оскорблении пострадавших от наводнения жителей, отстранили от работы.
Анастасия Нифонтова: «В этой ситуации не все понятно, но одно могу сказать точно: если ты – чиновник, ты должен абсолютно четко следить за тем, что ты произносишь, даже если это просто разговор на кухне с соседом. Все-таки, ты – представитель народа и должен этот народ защищать, поддерживать и ни в коем случае не оскорблять и не говорить всякие гадости», - подчеркнула Анастасия Нифонтова, общаясь с НСН.
В России в 2019 году количество первоклассников составило почти 2 миллиона
В России в 2019 году количество первоклассников составило почти 2 миллиона — по сравнению с 2018-м этот показатель увеличился на 116 тысяч человек.
Анастасия Нифонтова: «Кстати говоря, в этом году и мой младший сын тоже пошел в первый класс. И, глядя на счастливые лица (пока еще счастливые) юных учеников, хочется надеяться, что детство в школе у них пройдет хорошо и, все-таки, знания они вынесут на «пять с плюсом». Это хорошо, что учеников в школах становится больше, главное, чтобы качество образования не падало», - отметила она в эфире НСН.
Facebook задумался об отказе от счетчика лайков под постами в новостной ленте
Facebook задумался об отказе от счетчика лайков под постами в новостной ленте. Список отреагировавших на тот или иной пост людей будет доступен, но их число будет скрыто. Предположительно, это делается для того, чтобы снизить давление на пользователей и побудить их чаще делать публикации.
Анастасия Нифонтова: «Знаете, вся эта история с лайками мне напоминает какую-то секту. На алтарь этих лайков люди иногда реально кладут свою жизнь! Сколько было случаев, когда в погоне за популярностью в интернете подростки забирались на крыши или еще куда-то, подвергая себя огромной опасности. Это какое-то сумасшествие! Если люди работают в интернете и им нужно как-то отчитываться этими лайками, они смогут найти эту информацию в своем профиле, а всем остальным знать это и не обязательно», - сказала она НСН.
Доля отечественных фильмов в сборах РФ и СНГ заметно упала
Доля отечественных фильмов в сборах РФ и СНГ упала до минимума за четыре года. Сборы российских фильмов за май – август опустились до 551 миллиона рублей. Это почти в 3 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Анастасия Нифонтова: «Я, конечно, не большой специалист в области проката фильмов, но, мне кажется, что такое падение может быть связано с тем, что российских фильмов в кинотеатрах просто стало чуть меньше. Мне кажется, еще пару-тройку лет назад афиши буквально пестрели нашими шедеврами, а сейчас их стало не так много. Но это мое, субъективное мнение. Мне кажется, падение доли сборов российских фильмов связано именно с этим обстоятельством, а не с тем, что наши соотечественники стали реже ходить на российские картины», - предположила Анастасия Нифонтова, общаясь с НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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