Нифонтова: Прощаем долги другим странам, а наши люди погрязли в кредитах

Анастасия Нифонтова: «Не то, чтобы я против борьбы за экологию, чистоту воздуха и всего остального но мне кажется, что в какой-то момент все это стало похоже на настоящий абсурд. И яркий тому пример – девочка Грета. Я как-то отношусь к этому, ну не знаю, болезненно что ли. Давайте просто не мусорить и следить за собой», - предложила Анастасия Нифонтова в эфире НСН.

