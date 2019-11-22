Нифонтова: Прощаем долги другим странам, а наши люди погрязли в кредитах
Мотогонщица, участница ралли-марафона «Дакар» Анастасия Нифонтова специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящей недели.
Более 80% россиян считают себя счастливыми
Более 80% россиян считают себя счастливыми. По данным опроса ВЦИОМ, чаще всего радуются тому, что то у них есть семья, на втором месте стоит здоровье и жизнь своя собственная и близких, на третьем - хорошая работа, а также наличие детей и общая удовлетворенность жизнью.
Анастасия Нифонтова: «Это же здорово! Значит главные ценности остаются главными несмотря на то, что происходит вокруг. А люди все также заботятся о себе, о близких, о детях и это для них - главное. А еще главное – это здоровье. Как говорится, было бы здоровье, а все остальное приложится», - подчеркнула Анастасия Нифонтова, общаясь с НСН.
В России выросло число просрочек по кредитам
В России выросло число просрочек по кредитам. По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, каждый четвертый должник банка имеет просрочку платежей более трех месяцев, всего таких заемщиков уже 10 млн. В 60% случаев россиянам не вносят платежи вовремя из-за финансовых проблем.
Анастасия Нифонтова: «Людям стало сложнее зарабатывать и, соответственно, сложней выплачивать кредиты. Мы прощаем огромные долги иностранным государствам, понятно, в угоду международной политике, а на то, что происходит внутри страны… тоже надо обращать внимание. И, все-таки, на благосостояние народа надо обращать внимание в первую очередь и потом уже на то, что происходит снаружи», - отметила она в беседе с НСН.
Почти половина российских семей держат дома питомцев
Почти половина российских семей держат дома питомцев. По данным опроса аналитического центра НАФИ, у 33% живут кошки, а у 18% — собаки. Мелких животных (кроликов, хомяков и морских свинок), а также птиц и аквариумных рыбок содержит всего 2% россиян.
Анастасия Нифонтова: «Очень приятно, кстати говоря, потому что я, как раз, вхожу как раз в те самые 2% россиян, у нас в семье помимо рыбок живет африканский ежик. И я могу сказать, что домашние питомцы – это всегда радость и уют в доме. Здорово, что россияне продолжают держать домашних животных, заботясь о братьях наших меньших», - рассказала она НСН.
Оксфордский словарь выбрал слово 2019 года
Оксфордский словарь выбрал слово 2019 года — им стало выражение «чрезвычайная ситуация в области климата» («climate emergency»), Слово года предназначено для того, чтобы «отразить настроение или озабоченности уходящего года и иметь долгосрочное влияние в качестве термина культурной значимости».
Анастасия Нифонтова: «Не то, чтобы я против борьбы за экологию, чистоту воздуха и всего остального но мне кажется, что в какой-то момент все это стало похоже на настоящий абсурд. И яркий тому пример – девочка Грета. Я как-то отношусь к этому, ну не знаю, болезненно что ли. Давайте просто не мусорить и следить за собой», - предложила Анастасия Нифонтова в эфире НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.