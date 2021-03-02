«Несчастная политическая судьба». Орешкин о Горбачеве
Политолог специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Горбачеву — 90 лет
Бывший и единственный президент СССР Михаил Горбачев отметил сегодня свое 90-летие.
Дмитрий Орешкин: «С моей точки зрения, это несчастная политическая судьба, которая помогла нам с вами выжить. Его сейчас обвиняют во всех смертных грехах, но на самом-то деле страна была обречена на развал, и заслуга Горбачева в том, что он эту процедуру смог провести достаточно мирно. Горбачеву пришлось быть сиделкой при умирающем государственном организме. Особенно противно выглядит то, как над ним смеются за то, что он рекламировал, к примеру, пиццу когда-то, хотя могли бы понять, что раз он это делал, значит, он ничего не украл и ничего в карманах у него не осталось. Он действительно работал так, как понимал для пользы, если и не государства, то народа. Народ выжил, и спасибо Горбачеву, естественно, не скажет», — прокомментировал для НСН Дмитрий Орешкин.
В Госдуме призвали Киев прекратить шантаж Крыма водой
В Госдуме призвали киевские власти прекратить неуместный шантаж Крыма и возобновить подачу воды по Северо-Крымскому каналу. С таким заявлением выступил депутат Михаил Шеремет.
Дмитрий Орешкин: «Крымский канал – это неестественное русло, которое в соответствии с международными законами менять нельзя, это искусственно созданный водоток, и Украина вправе распоряжаться этим водотоком, проходящим по ее территории. Она сочла необходимым использовать эту воду так, как она считает нужным, и никаких по этому поводу претензий быть не может. А лучше было бы господину Шеремету подумать о том, как будет справляться Крым без воды еще в 2014 году, когда все радостно говорили, что теперь хоть камни с неба, а мы на родине. Камней с неба нет, но заодно с ними нет и воды, и не будет», — отметил он в эфире НСН.
Матвиенко заявила о необходимости снизить зависимость России от доллара
Россия должна снижать зависимость от американского доллара, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Дмитрий Орешкин: «Валюта любого государства определяется своим качеством. Доллар – доброкачественная валюта, хотя, конечно, тоже неидеальная, но значительно надежнее, чем рубль. Поэтому доллар будет использоваться в международных сделках и в России, как и евро или швейцарские франты. А рубль слишком сильно зависит от произвола таких людей, как та же самая госпожа Матвиенко, поэтому будет валютой второго ряда – менее надежной и менее доброкачественной», — сказал в интервью НСН Дмитрий Орешкин.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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