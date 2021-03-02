«Несчастная политическая судьба». Орешкин о Горбачеве

Дмитрий Орешкин: «С моей точки зрения, это несчастная политическая судьба, которая помогла нам с вами выжить. Его сейчас обвиняют во всех смертных грехах, но на самом-то деле страна была обречена на развал, и заслуга Горбачева в том, что он эту процедуру смог провести достаточно мирно. Горбачеву пришлось быть сиделкой при умирающем государственном организме. Особенно противно выглядит то, как над ним смеются за то, что он рекламировал, к примеру, пиццу когда-то, хотя могли бы понять, что раз он это делал, значит, он ничего не украл и ничего в карманах у него не осталось. Он действительно работал так, как понимал для пользы, если и не государства, то народа. Народ выжил, и спасибо Горбачеву, естественно, не скажет», — прокомментировал для НСН Дмитрий Орешкин.

