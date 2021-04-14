Намин: Илона Маска надо сделать президентом России и США

Стас Намин: «Я был за границей, когда умер принц Филипп. Там несколько дней по телевидению показывали про него программы. И из этих передач я понял, что, помимо формальной принадлежности к королевскому роду, Филипп был настоящим. Его внешний облик настолько благороден, что он может даже считаться идеалом мужчины. Он прожил настоящую жизнь и перед смертью, несомненно, был счастлив. Мне кажется, для Елизаветы смерть Филиппа - настоящая трагедия и без него она долго не протянет», - заявил он в интервью НСН.

