Намин: Илона Маска надо сделать президентом России и США
Лидер группы «Цветы» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Президенты России и США обсудили встречу на нейтральной территории
Президент США Джо Байден предложил Владимиру Путину встретиться в ближайшие месяцы в «третьей стране», чтобы обсудить полный спектр вопросов во взаимоотношениях двух государств.
Стас Намин: «Мракобесие, которое сейчас происходит между странами хуже, чем в годы Холодной войны. Не думаю, что Байден это делает для сближения двух стран. Там какие-то другие хитрости имеют место. Когда Путин предложил Байдену открытый разговор, в Штатах перепугались, потому что если Байдену придется говорить открыто, то он споткнется не только на лестнице самолета», - сказал в эфире НСН Стас Намин.
Елизавета II вернулась к исполнению королевских обязанностей
Королева Великобритании Елизавета II вернулась к королевским обязанностям спустя четыре дня после смерти своего мужа принца Филиппа
Стас Намин: «Я был за границей, когда умер принц Филипп. Там несколько дней по телевидению показывали про него программы. И из этих передач я понял, что, помимо формальной принадлежности к королевскому роду, Филипп был настоящим. Его внешний облик настолько благороден, что он может даже считаться идеалом мужчины. Он прожил настоящую жизнь и перед смертью, несомненно, был счастлив. Мне кажется, для Елизаветы смерть Филиппа - настоящая трагедия и без него она долго не протянет», - заявил он в интервью НСН.
Депутаты приняли закон о запрете изымать животных за долги
Государственная дума в окончательном чтении приняла закон о запрете изъятия кошек, собак и других домашних животных за долги.
Стас Намин: «То есть до этого их изымали? Как это выглядело? То есть ты должен банку, к примеру, 100 тысяч долларов. Приставы пришли и забрали твою кошечку? Вы с ума сошли совсем? Странно, что они изымали только кошечек и собачек. То есть если забирать близких, то нужно забирать жену, детей, все что можно оценить и продать. Но тещу не возьмут. За нее еще придется доплачивать», - отметил он в беседе с НСН.
Книгу про Илона Маска в России слушают больше, чем про Гагарина
Россияне из документальных книг о космосе и всем, что с ним связано, больше всего слушают аудиокнигу про Илона Маска. И лишь следом идет история первого космонавта планеты Юрия Гагарина.
Стас Намин: «Илон Маск гениальный парень. Я бы его сделал президентом США. Не придурка Байдена, а Маска. Тогда Штаты были бы серьезной страной. Более того, я бы Маска сделал президентом России и США. И тогда бы мы все жили в мире. Маск – молодой, красивый и умный. Вот таким должны быть президенты», - подытожил Стас Намин в эфире НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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