Набутов: Депардье может сыграть не только Брежнева, но и Путина. Если похудеет
Телеведущий, спортивный комментатор и продюсер Кирилл Набутов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Депардье сыграет Брежнева
Француз Жерар Депардье сыграет роль генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в фильме, повествующем о событиях Пражской весны.
Кирилл Набутов: «Если кто не помнит, Пражская весна это – август 1968 года, ввод советских войск и войск стран Варшавского договора в Прагу для подавления революционных настроений в Чехословакии. Депардье в роли Брежнева – самое то, мне только странно (думаю, эта ошибка скоро будет исправлена), что он не играет других советских вождей. Ему прекрасно подошло бы быть Никитой Хрущевым с кукурузным початком, наверняка, ему бы подошла роль Михаила Горбачева. Может быть, со временем Депардье прекрасно справится и с ролью Путина, но тогда ему точно придется похудеть, потому, что, все-таки, Путин гораздо спортивней»,- констатировал Кирилл Набутов в беседе с НСН.
Трамп предложил бороться с ураганами с помощью ядерной бомбы
СМИ узнали об идее Дональда Трампа бороться с ураганами с помощью ядерной бомбы. Президент США несколько раз обсуждал с чиновниками по нацбезопасности такую возможность использования оружия. Источник в Белом доме рассказал, что сотрудники администрации Трампа были ошарашены таким предложением.
Кирилл Набутов: «Ошарашенность сотрудников администрации Трампа понятна, потому, что Трамп с частотой примерно раз в неделю выдвигает ошарашивающие предложения, после которых весь Белый Дом потеет ночью головой, чтобы хоть как-то объяснить мировому сообществу, что хотел сказать президент Трамп. При этом, парадокс: пока все мировое сообщество потешается над этим клоуном в обличии президента Соединенных Штатах, экономика там растет так, как не росла никогда. Надо же, правда? А у нас – ровно наоборот», - сказал он НСН.
В Госдуме предложили продлить школьные каникулы до октября
Летние каникулы для школьников и студентов следует продлить до 1 октября, чтобы позволить молодежи подрабатывать или ездить на отдых в сентябре, соответствующий эксперимент можно было бы провести на Дальнем Востоке, с такой инициативой выступили в Госдуме.
Кирилл Набутов: «Ну раз мы сами признаем, что молодежь должна подрабатывать, значит мы признаем, что дело с жизнью молодежи у нас хреново. С другой стороны, предложение продлить каникулы до октября (а еще лучше – до декабря), я бы распространил и на наш парламент, чтобы депутаты, выйдя 1 декабря с длинных каникул с накопленными силами, смогли бы сразу принимать законы (они и сейчас их принимают по 20 штук в день, притом, сразу в 3 чтении), и где-то 15 декабря смогли бы уйти уже на новогодние каникулы. Вот этот график работы парламента мы кажется самым эффективным», - признался Кирилл Набутов НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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