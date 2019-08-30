Набутов: Депардье может сыграть не только Брежнева, но и Путина. Если похудеет

Кирилл Набутов: «Ну раз мы сами признаем, что молодежь должна подрабатывать, значит мы признаем, что дело с жизнью молодежи у нас хреново. С другой стороны, предложение продлить каникулы до октября (а еще лучше – до декабря), я бы распространил и на наш парламент, чтобы депутаты, выйдя 1 декабря с длинных каникул с накопленными силами, смогли бы сразу принимать законы (они и сейчас их принимают по 20 штук в день, притом, сразу в 3 чтении), и где-то 15 декабря смогли бы уйти уже на новогодние каникулы. Вот этот график работы парламента мы кажется самым эффективным», - признался Кирилл Набутов НСН.

